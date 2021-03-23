Вашингтон, , 20:17 — REGNUM В рамках программы по борьбе с дезинформацией, Facebook, в период с октября по декабрь 2020 года, заблокировала более 1,3 млрд фейковых аккаунтов. Об этом 23 марта сообщается на официальном сайте компании.

«Начинаем с фейковых аккаунтов. Мы крайне негативно относимся к такой деятельности и постоянно блокируем миллионы поддельных страниц. С октября по декабрь 2020 года было заблокировано более 1,3 млрд таких страниц», — сообщает Facebook.

Разработчики уверяют, что активно борются с дезинформацией в своей социльной сети. Компания намерена и в дальнейшем постоянно информировать общественность о проделанной работе.

Известно, что более 35 тыс. человек задействованы в проекте по удалению фейков. Более того, компания использует специальные алгоритмы для вычисления дезинформации. Например, с начала пандемии коронавируса было удалено порядка 12 млн публикаций с ложными данными о вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, члены международной организации «Репортеры без границ» (RSF) обратились в прокуратуру Парижа с жалобой на американскую компанию Facebook. Репортерам не нравится, что компания распространяет ненависть и ложную информацию.