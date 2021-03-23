Бишкек, , 20:08 — REGNUM Нынешняя школьная программа является неэффективной, даже несмотря на то, что за годы независимости система образования Киргизии неоднократно подвергалась реформированию. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на встрече с директорами школ и родителями школьников.

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По словам высокопоставленного чиновника, низкая успеваемость учащихся зачастую связана с перегруженностью учебной программы — общее количество недельных часов по математике с первого по одиннадцатый классы уменьшилось с 57 до 52, а по естественнонаучным предметам с 51 до 46 часов.

«Поэтому было дано поручение министерству образования пересмотреть существующую школьную программу с учетом увеличения часов по базовым предметам, в том числе естественного математического цикла», — сказал он.

При этом заместитель главы правительства подчеркнул, что установки министерства экономики и финансов не должны служить основанием для подготовки учебных планов.

«Давайте сделаем качественный стандарт школьного образования и нормальную учебную программу, а уже после этого будем защищать ее в минфине», — призвал он чиновников министерства образования.

По итогам мероприятия вице-премьер поручил министерству образования и науки в месячный срок создать рабочую группу с участием директоров школ и учителей, а также подготовить «дорожную карту» по пересмотру проекта государственного стандарта школьного образования.

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