Чебоксары, , 00:01 — REGNUM В Чувашии в 2024 году планируется сдать три новых государственных и пять частных индустриальных парков. Также идёт работа над созданием особой экономической зоны в Новочебоксарске. Об этом ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Глава минэкономразвития отметил, что в 2021 году республика планирует подать заявку в Минпромторг России на строительство в 2022 году индустриальных парков.

«К 2024 году нам необходимо сдать три новых государственных и пять частных индустриальных парков. В качестве площадок для государственных индустриальных парков рассматриваются Новочебоксарск, Батыревский и Цивильский районы. Что касается частных парков, то к нам от бизнеса поступило девять заявок, сейчас мы их изучаем и оцениваем», — сказал Дмитрий Краснов.

По его словам, ещё три индустриальные площадки могут быть построены в рамках соответствующей программы Минэкономразвития России.

Кроме того, начата работа по созданию особой экономической зоны в Новочебоксарске, где планируется создать не менее 6 тыс. новых рабочих мест с объёмом инвестиций порядка 50 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют продлить ещё на пять лет реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития, скорректировав ряд направлений — в частности, по созданию инфраструктуры для объектов капитального строительства, в том числе к производственным площадкам для запуска новых предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Индивидуальную программу развития Чувашии расширят