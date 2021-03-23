Москва, 23 марта 2021, 20:10 — REGNUM Сегодня, 23 марта, ВЦИОМ на своем сайте представил результаты опроса об отношении россиян к замедлению работы социальной сети Twitter. Пользователи Сети сомневаются в достоверности полученных данных.
«Опять вранье от ВЦИОМ. Да не считает так большинство россиян!» — прокомментировал пользователь «ВКонтакте» Владимир Косарев.
«А ВЦИОМ у нас вообще в какой-то другой стране всегда существует», — считает пользователь Twitter _.luminescence_.
«В госдуме опрашивали», — предположил пользователь «ВКонтакте» Нигер Лупус.
«ВЦИОМ опрашивал подмосковный пансионат для пожилых ветеранов социалистического труда?» — уточняет Наталья в Twitter.
Напомним, что по данным ВЦИОМ, 73% респондентов считают блокировку соцсети Twitter оправданной. Опрос проводился по телефону 18 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ.
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