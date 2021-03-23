Женева, Швейцария, , 19:54 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 393 531 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 7151 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 23 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 123 419 065 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 2 719 163 случая летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 455 964 новых случаях заболевания и 7291 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.

За минувшую неделю, по данным ВОЗ, во всём мире было выявлено почти 3,3 миллиона носителей коронавируса. Рост темпов распространения инфекции организация фиксирует уже четвёртую неделю подряд.