Уфа, , 19:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Ак Барс» (Казань) стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина сезона, одолев в четырех матчах «Салават Юлаев» (Уфа) в серии ¼ финала плей-офф КХЛ. Об этом 23 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча в Уфе завершилась — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей. У победителей отметились Дмитрий Воронков, Кирилл Петров, Станислав Галиев. У проигравших — Джефф Плэтт, Александр Кадейкин.

«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» серию — 4:0.

Соперником казанцев в полуфинале Кубка Гагарина будет победитель противостояния между «Авангардом» (Омск) и «Металлургом» (Магнитогорск).