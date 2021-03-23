Лондон, , 19:46 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5379 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 307 304 человек. Такие данные приводит 23 марта правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 112 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 126 284.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 5342 выявленных случаях заражения и 17 умерших пациентах с коронавирусом.

Сообщалось также, что за минувшую неделю в Великобритании прирост инфицированных снизился на 4,7%, а количество летальных случаев сократилось на 41,5% по сравнению с показателями неделей ранее.