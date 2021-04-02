Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция
«В настоящий момент во Франции разрешены три вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna (РНК-вакцины) и AstraZeneca (вирусная). Через несколько дней список должна пополнить еще одна вирусная вакцина, на этот раз от Johnson & Johnson» — Le Point.
Во всём мире за сутки зафиксирован 393 531 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 7151 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 393 тысячи новых случаев COVID-19
150 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм» (BBIBP-CorV), подаренной КНР Киргизии, будут использованы для вакцинации медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников силовых ведомств, а также граждан с хроническими заболеваниями.
Читайте также: Врачей и педагогов в Киргизии привьют не самой эффективной вакциной
По данным на23 марта, в Италии умерли 105 879человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на551 (днем ранее— на 386).
Это самый высокий показатель за последние два месяца.
Число подтвержденных носителей выросло на18 765(днем ранее — на13 846).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 419 616 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 560 654человека — на2413 меньше, чем днем ранее.
Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: вновь более 500 погибших за день
Невозможно выполнить поставленную задачу по вакцинации полумиллиона жителей Италии ежедневно, если в стране просто нет полмиллиона «ежедневных» доз вакцины, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти.Вопрос о количестве доступной вакцины должен быть для правительства страны задачей номер один, сказал губернатор на встрече представителей регионов с министрами.
Читайте подробнее: Губернаторы Италии отказываются вести прививочную кампанию без вакцины
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 120 882 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3528 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 25 человек в возрасте от 29 до 87 лет. 102 201 пациент выздоровел.
Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса
В североитальянском регионе Лигурия (Генуя) снимать коронавирусные ограничения нужно сразу после Пасхи (4 апреля), заявил глава региона Джованни Тоти. Начать отмену ограничений нужно со школ и вузов, обучение должно вновь стать очным, это самый насущный вопрос, отметил губернатор.
Читайте подробнее: Губернатор Генуи предложил снять ковид-ограничения сразу после Пасхи
Католическая епархия Милана готова предоставить властям региона помещения для проведения вакцинации, сообщили в курии 23 марта.Если есть потребность, прививать граждан можно в приходских помещениях, отметили в курии.
Подробности в материале: Католическая епархия Милана готова предоставить помещения для вакцинации
Правительство Италии пока не принимало никаких решений относительно временного отстранения от работы преподавателей и медиков, не привившихся от коронавируса, заявил министр труда Андреа Орландо.
Этот вопрос будут изучаться и обсуждаться, определённая логика в словах тех, кто требует прививок от лиц, столь часто контактирующих с другими людьми, есть, но нужно помнить и об общих конституционных правах, отметил министр.
Читайте также: Власти Италии не исключают отстранения от работы непривитых врачей
Группа продавцов туринского рынка Porta Palazzo 23 марта провела акцию протеста против очередного продления антикоронавирусных ограничений.
Участники акции приковали себя цепями в той части площади, где обычно располагаются их прилавки.
«Нас просто убивают ограничениями. Мы с этого места не сдвинемся», — цитируют туринские СМИ одного из лидеров протестующих.
Подробности в материале: Туринские продавцы приковали себя цепями в знак протеста против карантина
Месса навечерия Пасхи в римской базилике Святого Петра в 2021 году начнется раньше обычного — в 19:30, передают итальянские СМИ. Литургия начнется в 19:30, чтобы верующие смогли вернуться домой до начала комендантского часа (22:00).В 2020 году месса навечерия начиналась, как обычно, в 21:00, поскольку в условиях карантина в любом случае должна была пройти для верующих в режиме онлайн.
Читайте также: Пасхальная служба в Ватикане начнется раньше обычного
Во всём мире сделано уже 459 миллионов прививок от коронавируса, однако более 75% из них приходится на десять стран, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читайте подробнее: ВОЗ: более 75% всех прививок от COVID-19 приходится на десять стран
Продолжительность комендантского часа в Нидерландах будет сокращена на один час с 31 марта, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
Об этом: Нидерланды сократят действие комендантского часа, введённого из-за COVID-19
С 19 марта число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 53. Такие данные 23 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
Читайте подробнее: В Швеции от COVID-19 скончались еще 53 человека
Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование, которое 23 марта президент Сербии Александр Вучич вручил председателю президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Вучич во время передачи пожертвования заявил, что в Сербии достаточно медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, и что она готова всегда помочь дружественным странам, в то время как Додик отметил, что это выражение братской заботы и помощи. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Об этом: Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование
В Хорватии к июню 2021 года ожидают принятия законопроекта и завершения технической подготовки к цифровому зеленому сертификату, который станет доказательством того, что человек был вакцинирован против коронавируса, что он переболел им или имел отрицательный результат теста, заявила на пресс-конференции 23 марта хорватский государственный секретарь по делам Европы Андрея Метелько-Згомбич. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Читайте подробнее: В Хорватии ожидают переход к сертификату вакцинации от коронавируса
Военнослужащая вооруженных сил Украины, сделавшая прививку от коронавирусной инфекции, скончалась в Одесской области спустя два дня после получения вакцины. Об этом 23 марта сообщается на странице в Facebook командования медицинских сил страны.
Читайте подробнее: На Украине после прививки от COVID-19 скончалась военнослужащая
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции 23 марта заявил, что он работает над тем, чтобы переоформить доставку определённой партии вакцины с четвертого квартала на второй квартал, чтобы повысить динамику вакцинации от коронавируса к лету. Он добавил, что делает выбор в пользу американской вакцины Pfizer.
Подробности в материале: Премьер-министр Хорватии заявил о ведении переговоров о поставках с Pfizer
Контракт на закупку более 500 000 доз российской вакцины против коронавируса Спутник V для энтитета Федерации Боснии и Герцеговины еще не подписан с российским поставщиком. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna 23 марта.
Читайте также: Истекает срок подписания договора Боснии и России о поставках «Спутник V»
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлили в Нидерландах до 20 апреля, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе пресс-конференции.
Читайте также: В Нидерландах продлили карантин по COVID-19
Посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон написал в социальной сети 23 марта о продолжении процесса интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Он также напомнил о поддержке партнеров по НАТО в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Читайте подробнее: Посол США напомнил Боснии и Герцеговине о поддержке во время пандемии
В Чили за прошедшие сутки выявили 4948 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.
Читайте подробнее: В Чили за сутки выявили почти 5 тыс. носителей коронавируса
Вакцинацию всего населения США от коронавирусной инфекции смогут провести в ближайшие месяцы американские власти. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 23 марта в ходе выступления в штате Огайо.
Подробности в материале: Байден пообещал, что к концу мая у США будут 600 млн доз вакцин от COVID-19
За последние сутки в Бразилии было выявлено 82 493 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период пандемии — 12 130 019 фактов инфицирования указанным вирусом. Об этом 23 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили почти 82,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Иск президента Бразилии Жаира Болсонару, потребовавшего отменить карантинные ограничения, действующие в ряде бразильских регионов из-за ситуации с коронавирусом, отклонен Федеральным верховным судом страны. Об этом 23 марта сообщается на сайте судебного органа.
Читайте подробнее: В Бразилии отклонили иск президента страны об отмене карантина в регионах
В Италии не склонны к предубеждениям относительно тех или иных вакцин от коронавируса — это же касается российского препарата «Спутник V», заявил 23 марта итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца в эфире государственного телеканала Rai 3.
Читайте также: Минздрав Италии подтвердил интерес к вакцине «Спутник V»
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приостановил работу в Бразилии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал Globo.
Подробности в материале: Mercedes-Benz приостановил заводы в Бразилии из-за коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам
В Эфиопии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны.
Читайте подробнее: В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 190 тысяч
В Гонконге 24 марта приостановили вакцинацию против COVID-19 препаратом немецкой компании BioNTech из-за обнаруженных в одной из последних партий дефектов упаковки. Об этом сообщила радиостанция RTHK.
Об этом: Гонконг из-за дефектов упаковки приостановил использование вакцины BioNTech
Планы британских властей начать штрафовать своих граждан и иностранцев за выезд с территории Великобритании без уважительной причины назвала платой за «дисфункцию системы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала 23 марта на своей странице в Facebook.
Читайте также: В МИД России оценили планы Британии штрафовать за выезд за рубеж
Власти японского столичного региона Большой Токио, в который входит четыре префектуры, намерены продлить рекомендацию по ограничения часов работы заведений общественного питания из-за COVID-19, сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте также: В Токио общепиту заплатят за самостоятельное ограничение часов работы
Власти Зимбабве намерены ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, на время Пасхальных праздников, заявила министр информации страны Моника Мутсвангва в ходе пресс-конференции.
Читайте также: В Зимбабве ужесточат ограничения по COVID-19 на Пасху
Представитель министерства здравоохранения Индонезии по вакцинации против COVID-19 Сити Надия Тармизи заявила, что вакцины от различных производителей поступят в страну во второй половине 2021 года, сообщает Detik.
Власти Кубы намерены в июне начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19 одной из собственных вакцин. Об этом сообщил представитель минздрава страны Илиан Моралес Суарес.
Об этом: Власти Кубы намерены начать вакцинацию населения от COVID-19 в июне
19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 23 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Об этом: В Абхазии выявили 19 носителей коронавируса за сутки
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла в мире на 8%, смертность — на 3%, сообщает 24 марта Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, опубликованным по итогам недели, по всему миру с 15 по 21 марта зарегистрировано 3 291 060 новых случаев COVID-19, причем летальных исходов — 60 414.
Читайте также: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 8% за неделю
Венесуэла получит вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca через механизм COVAX, заявил руководитель департамента Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте.
Подробности в материале: Венесуэла получит вакцину от COVID-19 AstraZeneca через COVAX
В Молдавии в течение суток 22 марта выявили 1621 случай заражения коронавирусом в ходе 4822 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 1600 носителей коронавируса
Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн призвал граждан страны в возрасте старше 75 лет «довериться правительству и принять участие в вакцинации». Об этом сообщает MAeil Business Newspaper со ссылкой на премьер-министра.
Читайте подробнее: В Южной Корее призвали людей старше 75 лет пройти вакцинацию
Штамм коронавируса VOC 202 012/01, который отличается большей заразностью и был впервые выявлен на территории Великобритании, за минувшую неделю обнаружен еще в семи странах, и теперь их общее число достигло 125. Об этом 24 марта сообщается в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читайте также: За неделю «британский» штамм коронавируса выявили еще в семи странах — ВОЗ
В Бразилии зарегистрировано рекордное число летальных случаев от последствий COVID-19. По данным регионального министерства здравоохранения на 24 марта, за последние 24 часа в стране скончался 3251 пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Читайте подробнее: Рекордное число смертей от COVID-19 зафиксировано в Бразилии
Более строгие правила, которые будут регулировать экспорт вакцин от COVID-19 из стран — участниц Европейского союза, представят 24 марта власти сообщества. Об этом 24 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.
Подробности в материале: ЕС намерен ужесточить контроль за экспортом вакцин от COVID-19 — Bloomberg
На Украине обновили рекорд по числу жертв COVID-19 — за сутки скончались 342 пциента.
Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали мужчину по подозрению в изготовлении и продаже отрицательных результатов лабораторных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: В Грузии задержали подозреваемого в подделке результатов ПЦР-тестов
В Грузии в течение последних суток в ходе 23 293 исследований на SARS-CoV-2 выявили 450 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте также: В Грузии за сутки выявили 450 носителей коронавируса
В ходе 1798 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 445 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 440 случаев заражения коронавирусом
Правительство Польши приняло решение ввести новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.
Читайте также: В Польше ввели новые ограничения из-за пандемии
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 121 847 случаев заражения коронавирусом. 86 497 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2156 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 11, в возрасте от 48 до 91 года — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 303 носителя коронавируса
Во Франции более четверти граждан (26%) заявили о готовности вакцинироваться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», если у них будет доступ к этой вакцине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией по изучению общественного мнения IFop.
Об этом: Опрос выявил число желающих во Франции привиться «Спутником V»
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 130 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает минздрав ДНР.
Об этом: В ДНР за сутки выявили 130 новых носителей коронавируса
В Республике Конго 24 марта стартовала общенациональная кампания вакцинации от COVID-19, при проведении которой используется российский препарат «Спутник V». Об этом 24 марта рассказал посол России в стране Георгий Чепик.
Читайте также: В Республике Конго стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V»
Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-9 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что число победивших коронавирус пациентов в стране снизилось в марте 2021 года, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии снизилось число выздоровевших от коронавируса
Минздрав Украины призвал не делать поспешных выводов после смерти военнослужащей, привившейся индийской вакциной от COVID-19.
Читайте подробнее: В минздраве Украины отреагировали на гибель военного после вакцинации
Правительство Латвии рассчитывает с начала апреля ослабить жёсткий режим ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщил портал tvnet.lv
Подробности в материале: В Латвии надеются до Пасхи отменить режим чрезвычайной ситуации
В Индонезии зарегистрировали российский антикоронавирусный препарат «Авифавир», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Подробности в материале: Индонезия зарегистрировала российский препарат против COVID-19 «Авифавир»
В индонезийскую провинцию Северный Сулавеси доставили около 50 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Antara.
Читайте также: В индонезийскую провинцию доставили 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Национальная академия наук Украины зафиксировала рост смертности от последствий COVID-19 в стране по сравнению с осенней волной пандемии.
Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 на Украине выросла на 30% — НАНУ
В среду, 24 марта, в 13 часов по местному времени столица Эстонии примет участие в акции «Минута молчания» в память о жертвах эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Таллинского стратегического центра, отметив, что акция проводится во всех столицах Европы.
Лица, которые отказываются пройти вакцинацию, не должны допускаться в учреждения по уходу за пожилыми людьми. Об этом заявил вице-канцлер министерства социальных дел Эстонии Райт Куузе в интервью эстонскому гостелевидению ETV.
Подробности в материале: Минсоцдел Эстонии: ковид-диссидентам не место в домах престарелых
Всемирно известный сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица 24 марта в беседе с RT назвал несколько поводов для того, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19.
Об этом: Кустурица рассказал, для чего нужно пройти вакцинацию от COVID-19
Сирийский президент Башар Асад и его жена Асма продолжают выздоравливать после заболевания COVID-19. Они чувствуют себя хорошо, сообщил 24 марта посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.
Читайте также: Посол Сирии в Москве рассказал о самочувствии супругов Асад
Национальные вооружённые силы Латвии не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы активно участвовать в деятельности государства, связанной с эпидемией коронавируса COVID-19.
Об этом: Минобороны Латвии: армия не станет заменять государство при вакцинации
Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с двойной мутацией выявлен на территории Индии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Читайте подробнее: В Индии выявили штамм коронавируса с двойной мутацией
В Грузии из-за низкого спроса среди населения на прививку от COVID-19 будут открывать доступ к вакцинации для новых групп населения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 24 марта заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.
Об этом: В Грузии могут начать вакцинацию от COVID-19 лиц старше 55 лет
Война вакцин между бывшими супругами ЕС и Великобританией становится все более токсичной. Ситуация усугубляется тяжелым разводом. Борис Джонсон использует успех вакцинации, чтобы продемонстрировать преимущества Brexit. Но ЕС так просто отдавать ему эту победу не хочет. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.
Подробности в материале: Тяжелый «развод» Британии с ЕС усугубляет «войну вакцин» — Aftonbladet
Новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» может быть поставлена в Сирию уже в апреле нынешнего года. Об этом 24 марта сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад.
Читайте подробнее: В Сирии ожидают новую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» в апреле
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом
Граждане Швеции крайне охотно вакцинируются в принципе, о чем было известно и раньше. Согласно новому опросу, проведенному Novus по заказу Sveriges Radio, 94% респондентов заявили, что они хотят сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Подробности в материале: 94% жителей Швеции намерены привиться от COVID-19 — опрос
В столице Украины пообещали развернуть резервные места для пациентов с COVID-19, поскольку больницы Киева и области заняты на 100%.
Читайте также: В Киеве заявили о 100% заполненности больниц пациентами с COVID-19
Около 70% населения Кубы будут вакцинированы против SARS-Cov-2 в период с июля по август 2021 года в рамках стратегии поэтапной вакцинации, которая сегодня охватывает различные группы населения в возрасте от 19 до 80 лет. Об этом пишет Prensa Latina.
Первый шаг представляет собой два клинических испытания третьей фазы, которые проводятся с вакцинами Soberana 02 и Abdala. Путь, намеченный учеными и органами здравоохранения, включает два интервенционных исследования для оценки эффективности в группах риска, одно из которых продолжается с 22 марта в Гаване с привлечением 150 тысяч добровольцев, к которым вскоре будут добавлены еще 120 тысяч в Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо.
Подробности в материале: На Кубе рассказали о ходе массовой вакцинации против COVID-19
Правительство Швеции снимает запрет на въезд из Норвегии и Дании с 31 марта. Однако отрицательный тест на COVID-19 все равно потребуется. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Ранее запрет на въезд в Швецию для граждан двух стран был установлен из-за боязни шведских властей распространения различных мутаций коронавируса. Однако теперь запрет смягчается.
Читайте подробнее: Правительство Швеции с 31 марта снимет запрет на въезд из Норвегии и Дании
Неудачи с доставкой вакцины от COVID-19 в ЕС вызвала раздражение во многих странах объединения. В то же время миллионы доз уходят в другие страны. Поэтому вечером 23 марта Европейская комиссия подготовила законопроект, согласно которому экспорт может быть приостановлен на шесть недель. Однако Швеция в лице своего министра по делам ЕС Ханса Дальгрена предостерегает Брюссель от развязывания открытой торговой войны. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Читайте подробнее: Швеция предостерегла Брюссель от развязывания торговой войны из-за вакцины
Жители Германии выразили своё отношение к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Одни выразили готовность вакцинироваться российским препаратом, другие признались, что пока не намерены этого делать. Опрос на улицах Бонна провела телерадиокомпания Deutsche Welle.
Подробности в материале: Жители Германии высказались о российской вакцине «Спутник V»
За минувшие сутки в Эстонии проведено 7265 тестов на коронавирус COVID-19, положительными оказались1553 из них, то есть 21,4%.
Об этом: Число позитивных тестов на коронавирус в Эстонии вновь превысило 20%
Вечером 24 марта в польском городе Люблин пройдет отборочный матч Чемпионата мира 2022 года по футболу между командами Эстонии и Чехии. Об этом сообщает tribuna. ee, отметив, что Эстония и Чехия входят в топ стран континента по заболеваемости своего населения коронавирусом.
Читайте также: Самые «заразные» в Европе Эстония и Чехия проведут футбольный матч в Польше
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила всех премьер-министров федеральных земель на экстренный саммит. Дополнительный раунд переговоров, который не был запланирован, был назначен на 11:00 по берлинскому времени (13:00 мск) 24 марта, сообщает Spiegel online.
Читайте также: Меркель собирает экстренный саммит из-за критики карантинных мер
Правительство Индонезии отметило, что количество людей, прошедших вакцинацию, достигло 2 709 545 человек, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии прививку от коронавируса сделали почти шесть млн человек
Семь из десяти граждан Южной Кореи хотят получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и министерства культуры, спорта и туризма страны.
Подробности в материале: 68% жителей Южной Кореи намерены вакцинироваться от COVID-19 — опрос
Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар представляют собой странную пару, в политическом смысле. Но сегодня их позиции по крайне мере по одному из вопросов совпадают — партии будут голосовать против выделения средств в фонд восстановления экономик стран ЕС после пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Читайте подробнее: В Швеции оппозиция выступила против создания фонда ЕС — Aftonbladet
Власти Норвегии могут закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в случае одобрения препарата в Евросоюзе. Об этом 24 марта сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Читайте подробнее: В Норвегии оценили возможность закупки вакцины «Спутник V»
За последние пять недель в Стокгольмском регионе резко увеличилось число детей с установленным заболеванием COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
«Больше всего уровень распространения вырос среди школьников», — заявила главный инфекционист столицы Мария Остлунд.
Об этом: В Стокгольме резко увеличилось число детей с COVID-19
Французский министр культуры Розлин Башло, тест на коронавирус которой на минувшей неделе показал положительный результат, госпитализирована. Об этом 24 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на окружение главы ведомства.
Читайте также: Министр культуры Франции госпитализирована с COVID-19 — AFP
В Грузии скоро может начаться третья волна пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 24 марта заявил директор Тбилисской инфекционной больницы, курирующий работу ковидных госпиталей в стране, Тенгиз Церцвадзе на брифинге.
Подробности в материале: В Грузии может начаться третья волна пандемии — врач
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в период с 15 по 21 марта в стране было проведено 24 517 тестов на коронавирус. При этом выявили 6899 случаев заражения коронавирусом, что на 26,4% выше, чем на прошлой неделе.
Об этом: В Северной Македонии за неделю от COVID-19 скончались 158 пациентов
Глава правительства Украины назвал размер выплат предпринимателями и их работникам, пострадавшим из-за карантина.
Читайте подробнее: Бизнесменам на Украине пообещали выплаты из-за карантина
Совет принимать не более двух гостей в частных домах, остановка занятий спортом в закрытых помещениях и полный запрет на продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах — вот некоторые из мер, с помощью которых правительство Норвегии надеется замедлить распространение коронавирусной инфекции перед Пасхой. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте также: В Норвегии ввели полный запрет на продажу алкоголя перед Пасхой
Число случаев заболевания COVID-19 за последние две недели в Швеции увеличилось на 18%. Однако, несмотря на такое ухудшение эпидемиологической обстановки, в Агентстве общественного здравоохранения посчитали, что новые ужесточения карантина «неактуальны». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции не намерены ужесточать ограничения перед Пасхой
Несмотря на то, что уровень распространения коронавируса растет во многих частях Швеции, Агентство общественного здравоохранения не советует воздерживаться от поездок на Пасху. Однако в Сконе граждан уведомили, что все ограничения по-прежнему сохраняются. Им также посоветовали не встречаться с незнакомыми людьми на Пасху и не заводить новых контактов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Жителей шведского Сконе призвали не заводить «новых контактов» на Пасху
Еврокомиссия рассматривает возможность моратория на 1,5 месяца на вывоз из ЕС произведённых там вакцин.
Большинство перевозчиков Киева могут обанкротиться через неделю работы в условиях карантинных ограничений. Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.
Об этом: Водители маршруток попросят власти Киева официально запретить им работать
Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные о новых случаях заражения коронавирусом в стране. Цифра по числу новых заражений оказалась рекордной за все время с начала пандемии. Об этом 24 марта сообщает Polskie Radio.
Так, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа составило 29 978.
Подробности в материале: В Польше за сутки выявили почти 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Британские ученые признали российскую вакцину «Спутник V» самой узнаваемой в мире.
Кипр подтвердил, что уже с 1 апреля в страну пустят российских туристов. Однако доступ откроют не всем, а лишь тем, кто пройдёт тестирование на коронавирус и не вступал в контакт с заболевшими COVID-19.
После одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины AstraZeneca ее применение в Испании будет возобновлено 24 марта. Она по-прежнему будет применяться среди ключевых профессий, а вскоре и среди людей в возрасте от 55 до 65 лет, пишет издание La Razón.
По данным министерства здравоохранения, первую дозу получили 989 545 человек. Всего 33 человека получили вторую, и заставить всех иммунизироваться в полной мере будет сложно, поскольку этот препарат вызывает споры с момента появления: во-первых, из-за отсутствия доказательств его эффективности у пожилых людей, а во-вторых — из-за появления случаев тромбоза.
Читайте подробнее: Первая — AstraZeneca, вторая — Pfizer? Испанцы обсуждают комбинацию вакцин
После 29 марта должны начаться испытания комбинации «Спутника V» и вакцины AstraZenaca в ОAЭ.
По данным на24 марта в Италии умерли 106 339человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (днем ранее— на 551).
Число подтвержденных носителей выросло на21 267(днем ранее — на18 765).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308человек — на654 больше, чем днем ранее.
Подробности в материале: Коронавирус в Италии: за сутки зафиксировано более 20 тысяч случаев
Первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» следует начать производить в Кении, чтобы обеспечить должный объём вакцинации, заявила член комитета по окружающей среде и природным ресурсам парламента Кении Черити Катамби Чепквони в ходе конференции «Россия — Африка: возрождая традиции»:
Подробности в материале: В Кении предложили открыть производство вакцины «Спутник V»
Более половины сотрудников образовательных учреждений Италии уже привились от коронавируса, заявил министр образования Патрицио Бьянки.В школах продолжают проводить регулярное тестирование, добавил он.
Об этом: Более половины учителей Италии привились от коронавируса
В Черногории к 24 марта вакцинированы от коронавируса 11 857 человек, то есть 1,91 процента населения, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me.
Читайте подробнее: Число вакцинированных в Черногории приближается к 2% населения
Североитальянский регион Ломбардия (Милан) будет находиться в «красной зоне» как минимум до Пасхи (4 апреля), сообщили в администрации региона. Индекс распространяемости эпидемии в Ломбардии стабильно высок, оснований для снятия хотя бы части ограничений пока нет, сказано в заявлении.
Подробности в материале: Милан встретит Пасху на карантине
На Украине новый печальный рекорд: число умерших от COVID-19 за сутки составило 342 человека.
В Индии впервые с октября 2020 года зарегистрировали более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: 50 157 заболевших.
В итальянском регионе Марке (Анкона) зафиксированы два случая заражения «нью-йоркским» штаммом коронавируса.Речь идет о штамме, который был впервые идентифицирован в Нью-Йорке в ноябре 2020 года и распространен в первую очередь в США, в Италии он фиксируется впервые.
Об этом: В Италии зафиксированы случаи заражения «нью-йоркским» штаммом COVID-19
Во время второй волны эпидемии коронавируса, в декабре 2020 — январе 2021 года, 93,2% граждан Италии, по их собственным словам, непрерывно носили маски на открытых пространствах, таковы результаты исследования национальной службы статистики Istat.5,9% граждан в этот период отметили, что носят маски «часто». 84% респондентов использовали маски при любом контакте с посторонними.
Об этом: При второй волне коронавируса 93% итальянцев носили маски постоянно
Властям Италии следует уже начинать планировать постепенное снятие антикоронавирусных ограничений, заявил премьер-министр Марио Драги.По его словам, смягчение ограничений должно быть увязано как с данными статистики, так и с прививочной кампанией, а начать послабления нужно с возвращения очного режима обучения, по крайней мере в детских садах и начальных школах. Можно надеяться, что это станет возможным сразу после Пасхи (4 апреля), сказал Драги.
Об этом: Премьер Италии: снятие ограничений начнётся со школ и детских садов
Власти Италии по-прежнему рассчитывают выйти на показатель в полмиллиона прививок от коронавируса в день, заявил премьер-министр Марио Драги.Нужно «компенсировать» отставание от графика, которое имело место в январе-марте, отметил он. Темпы вакцинации увеличиваются, если в январе-феврале прививали около 80 тысяч граждан в день, то в марте — уже 170 тысяч человек, добавил он. Население Италии — 60 миллионов человек.
Об этом: Темпы вакцинации в Италии нужно увеличить втрое — премьер-министр
В мире за сутки зафиксировано 461 606 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 8363 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 460 тысяч случаев COVID-19
На итальянской площадке компании AstraZeneca в Ананьи было обнаружено 29 миллионов «неучтенных» доз вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр Марио Драги.
По его словам, он получил «сигнал» от руководства ЕС о вероятности нахождения на этой площадке партий вакцины, о которых ЕС не был официально поставлен в известность. Партии были заблокированы до проведения проверок.
В самой компании объяснили «неучтенность» этих партий тем, что произвели вакцину за пределами ЕС, а в Италию доставили для формирования доз.
Часть продукции предназначается для стран ЕС и будет отправлена в конце марта — начале апреля, другая часть произведена в рамках программы помощи бедным странам, сообщили также в AstraZeneca.
Странные манипуляции с вакциной (которой не хватает в том числе и в Италии) вызвали шквал критики со стороны местных политиков. Драги также признал, что ситуация с производством и распределением вакцин в ЕС вызывает «разочарование» у граждан.
Читайте также: На итальянском заводе AstraZeneca нашли «лишнюю» вакцину
На Украине уже два человека умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщают СМИ.
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5605 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 98 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявлено 5,6 тысячи носителей SARS-CoV-2
«Из-за продолжительного карантина у большинства организаций не осталось никакой возможности для восстановления деятельности. Власти Монголии предложили кредиты под 3%, но выставили такие строгие требования, которые бизнес не сможет выполнить», — президент Монгольской национальной Торгово-промышленной палаты Отгондаваагийн Амартувшин.
Читайте также: В случае введения карантина Монголия ежедневно будет терять по $21 млн
В Австрии с 7 апреля вводится требование об обязательном предъявлении отрицательного теста на коронавирусную инфекцию для посещения гражданами магазинов, сообщил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.
Подробности в материале: В Австрии запретят посещать магазины без теста на коронавирус
В Ираке за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 6051 человека, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Ираке за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса
AstraZeneca предоставит только треть обещанных вакцин Европейскому союзу, что, по словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, Хорватия будет стремиться компенсировать дополнительными дозами вакцины Pfizer и к концу лета планирует догнать по числу вакцинированных большинство членов Европейского союза. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 24 марта.
Подробности в материале: Премьер-министр Хорватии: нехватку вакцин AstraZeneca компенсируем Pfizer
Ситуация с распространением коронавируса вынудила власти Марокко приостановить авиасообщение с еще с пятью странами. Об этом 24 марта сообщило на своем сайте Национальное управление аэропортов королевства.
Подробности в материале: Власти Марокко приостановили авиасообщение еще с пятью странами
В Словении изменят стратегию вакцинации от коронавируса, поэтому для пожилого населения также будет использована вакцина AstraZeneca, объявил на пресс-конференции 24 марта Елко Кацин, государственный секретарь по вакцинации в правительстве Словении. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
Об этом: В Словении изменят стратегию вакцинации от коронавируса
В Словении 24 марта выявлено 1288 новых заражений коронавирусом за последние 24 часа, что значительно выше по сравнению показателем, зафиксированным днём ранее (981 случай инфицирования), и на 16% больше по сравнению с показателями за неделю до этого.
Подробности в материале: В Словении произошёл всплеск новых заражений коронавирусом
Правительство Китайской Народной Республики 24 марта выделило 50 000 доз вакцин от коронавируса Боснии и Герцеговине, заявил 24 марта утром в беседе с министром иностранных дел Бисерой Туркович посол Китайской Народной Республики в Боснии и Герцеговине Цзи Пин. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.
Читайте подробнее: Китай выделил Боснии и Герцеговине 50000 доз вакцин от коронавируса
Продолжительность ночного комендантского часа в Словении, введенного для борьбы с распространением коронавируса, решили сократить власти республики. Об этом 24 марта сообщается на сайте словенского правительства.
Читайте подробнее: В Словении сократили комендантский час
На чемпионате мира по фигурному катанию, проходящем в Стокгольме, выявили второй случай заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Читайте также: На ЧМ по фигурному катанию выявили второй случай COVID-19
Запрет собираться группами более шести человек за пределами помещений объявило министерство внутренних дел Франции из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 24 марта сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу ведомства Жеральда Дарманена.
Подробности в материале: Во Франции запретили собираться группами более шести человек
Общее количество подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Бразилии возросло на 1999 и составило 300 675. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба бразильского минздрава.
Об этом: В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 300 тысяч
В столичном регионе Японии Токио выявили за сутки рекордное за последний месяц число зараженных коронавирусом нового типа — 420 человек, передает телеканал NHK.
Читайте подробнее: В Японии зафиксировали новую вспышку COVID-19
На Кубе за прошедшие сутки выявили 736 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили свыше 700 носителей коронавируса
Заступивший на пост 23 марта премьер-министр Косово Альбин Курти на первом заседании правительства края заявил, что он ожидает, что в ближайшее время на его столе появится план по урегулированию эпидемиологической ситуации и план экономического восстановления.
В ходе торжественного заседания правительства Курти подчеркнул, что кризис в сфере здравоохранения должен решаться в срочном порядке, чтобы снизить смертность от COVID-19 и число новых случаев заражения.
Об этом: Новый премьер-министр Косово ожидает план экономического восстановления
В США число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 30 миллионов человек. Это следует из опубликованных 25 марта данных американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболевания в стране и мире.
Подробности в материале: В США число случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн
По официальным данным, всего в Косово выявлено 84 498 случаев заражения коронавирусом. 69 887 пациентов уже здоровы. 1803 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 808 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.
Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 781 носителя коронавируса
Власти Парагвая приняли решение до наступления католической Пасхи ввести временные ограничения (комендантский час) на перемещения граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте также: В Парагвае до 4 апреля усилили карантинные ограничения
Компания Janssen (принадлежащая американской Johnson & Johnson) 24 марта направила в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запрос о регистрации вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 для временного применения в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Anvisa.
Подробности в материале: Бразильский регулятор принял заявку на регистрацию вакцины от Janssen
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 430 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 122 227 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3545 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 17 человек в возрасте от 23 до 90 лет. 102 652 пациента выздоровели.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили свыше 1300 носителей коронавируса
В Африке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 4,15 млн, сообщает африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Африке число зараженных коронавирусом превысило 4,15 млн
После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 32 931. На стационарном лечении находятся 357 пациентов, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.
Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 457 носителей коронавируса
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили шесть носителей коронавируса
Во Вьетнаме на протяжении последней недели не выявили ни одного случая локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).
Читайте подробнее: Во Вьетнаме уже неделю не выявляли зараженных коронавирусом
На своей странице в социальной сети Twitter дипломат опубликовал следующую запись:
Подробности в материале: В США пообещали сотрудничать с новым правительством Косово
В Чили приступили к вакцинации взрослого населения страны против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба чилийского правительства.
Об этом: В Чили начался новый этап вакцинации населения против COVID-19
В Парагвае так называемый бразильский штамм коронавируса выявили у двух человек. Об этом министр здравоохранения страны Хулио Борба 25 марта сообщил в эфире государственного телевидения.
Подробности в материале: Бразильский штамм SARS-CoV-2 выявили в Парагвае
За последние сутки в Бразилии впервые зафиксировали более 3 тыс. летальных исходов от осложнений при COVID-19, сообщает 24 марта BBC.
Читайте также: В Бразилии зафиксирован еще один «рекорд» по числу умерших от COVID-19
В Аргентине за прошедшие сутки выявили 8300 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.
Об этом: В Аргентине за сутки выявили 8,3 тыс. носителей коронавируса
24 марта посольство Ирана в Москве получило четвёртую партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, включающую 100 000 доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Посольство Ирана получило четвёртую партию вакцины «Спутник V»
Управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Авифавир», сообщает Sindonews.
Об этом: В Индонезии зарегистрирован российский препарат от коронавируса «Авифавир»
За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 21 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.
Об этом: В Китае за сутки выявили более 20 носителей коронавируса
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 94 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 045. Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA.
Вопрос о доверии к правительству Германии, связанный с решением об отмене «пасхального» карантина в ФРГ, не собирается поднимать немецкий Ангела Меркель. Об этом она заявила 24 марта в интервью телеканалу Das Erste.
Об этом: Меркель ответила на вопрос по поводу доверия правительству Германии
На сегодняшний день общее количество выявленных на территории США подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн. Это 25 марта следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: Общее число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн
За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 579 пациентов и потому их общее число превысило 199,6 тыс. Об этом 25 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 199,6 тыс
В Грузии не получается проводить массовою вакцинацию, так как население не проявляет к ней интереса. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба минздрава, 24 марта выступил директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе на брифинге.
Об этом: Жители Грузии проявляют к вакцинации «беспрецедентную пассивность» — врач
За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 21,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 21,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 24 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено почти 90 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Бразилии за сутки выявили почти 90 тыс. носителей коронавируса
За последние сутки в Колумбии было выявлено почти шесть тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили почти шесть тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
В ответ на рост числа случаев заражения коронавирусом Бразилия создаст специальный комитет по борьбе с COVID-19. Об этом 24 марта сообщил журналистам президент страны Жаир Болсонару.
Читайте подробнее: Лучше поздно, чем никогда: Бразилия создала комитет по борьбе с COVID-19
Власти Индии временно приостановили поставки на экспорт вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII). Об этом сообщает телеканал NDTV.
Об этом: Индия приостановила поставки на экспорт вакцины AstraZeneca
Лаборатории Казахстана выявили за минувшие сутки 1105 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Читайте также: В Казахстане выявили 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Гибель служащей ВСУ, произошедшая после прививки от COVID-19, никак не связана с вакцинацией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).
Читайте подробнее: На Украине раскрыли подробности о гибели женщины после вакцинации
Власти Катара приняли решение об ужесточении связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений из-за обнаружения на территории страны британского штамма коронавируса. Об этом 25 марта сообщает катарская газета Gulf Times со ссылкой на правительство страны.
Подробности в материале: В Катаре ужесточили связанные с пандемией коронавируса ограничения
Начиная с 1 апреля в столице Южной Кореи вернутся к обычному режиму работы государственные и частные детские сады. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула.
Об этом: Детские сады в Сеуле вернутся к обычному режиму работы с 1 апреля
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и генеральный секретарь Объединения польских епископов Артур Мизиньский по итогам своей встречи выпустили совместное заявление, в котором призвали всех жителей республики ответственно отнестись к третьей волне пандемии и соблюдать все предписанные ограничения. Ссылка на документ была опубликована 24 марта на официальной странице Объединения польских епископов в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Жителей Польши призвали ответственно отнестись к третьей волне пандемии
В Молдавии в течение суток 24 марта выявили 2273 случая заражения коронавирусом в ходе 6070 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 2200 носителей коронавируса
В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что в страну прибыло 16 млн доз китайской вакцины Sinovac, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: В Индонезию доставили 16 млн доз китайской вакцины от коронавируса
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 22 657 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 22,6 тыс. новых носителей коронавируса
За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 53,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 53,4 тыс. новых носителей коронавируса
На Украине вновь побили рекорд по суточному числу смертей от последствий COVID-19. Скончались 362 человека.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 16 тыс. носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 25 638 исследований на SARS-CoV-2 выявили 399 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 25 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 400 носителей коронавируса
Министерство здравоохранения Канады добавило информацию о случаях образования тромбов в инструкцию по применению антикоронавирусной вакцины от компании AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении ведомства.
При этом подчёркивается, что вакцина AstraZeneca — безопасное и эффективное средство защиты от коронавируса, и жителям страны следует её использовать.
Читайте подробнее: Минздрав Канады предупредил о тромбах в инструкции к вакцине AstraZeneca
Массовая вакцинация населения Киргизии начнется с 29 марта, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения и социального развития республики.
Читайте также: В Киргизии назвали дату начала массовой вакцинации против COVID-19
В ходе 1832 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 547 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 540 случаев заражения коронавирусом
В Грузию 25 марта из США доставили первую партию вакцины от COVID-19, разработанную компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 162 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав ДНР.
Об этом: В ДНР за сутки выявили более 160 носителей коронавируса
Национальное собрание (парламент) Южной Кореи утвердило законопроект о четвёртом дополнительном бюджете, направленном на оказание помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: В Южной Корее утвердили законопроект о дополнительном бюджете
Распространение коронавирусной инфекции в Вестерноррланде (центральная часть Швеции) ускоряется, о чем говорится в пресс-релизе региональной администрации. В промежутке между 10-й и 11-й неделями количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось примерно на 28%, в связи с чем власти прямо заявили о наступлении третьей волны в регионе. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Подробности в материале: В шведском Вестерноррланде объявили о начале третьей волны пандемии
Государственное фармацевтическое управление Швеции считает, что преимущества вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca перевешивают недостатки. По данным газеты Aftonbladet, решение об использовании препарата на территории Швеции будет объявлено через несколько часов в ходе очередной пресс-конференции по коронавирусу 25 марта.
Читайте также: Швеция скоро объявит решение насчет вакцины AstraZeneca — Aftonbladet
Согласно данным Статистического управления Швеции, число взрослых жителей в стране, которым были предоставлены социальный вычет или различные пособия, увеличилось на 6,0 процента в 2020 году. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Читайте также: Названо число жителей Швеции, получающих помощь от государства
Рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции в отношении дистанционного образования для старших классов средней школы не будет продлеваться. Срок ее действия истекает 1 апреля, а это значит, что ученики гимназий через неделю вернутся за школьные парты. «Радостной новостью» 25 марта поделилась министр образования Швеции Анна Экстрём в ходе пресс-конференции, сообщает новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: Министр образования Швеции сообщила «радостную новость»
В первые дни пандемии коронавирусной инфекции губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предоставил членам своей семьи, включая своего брата, ведущего CNN Криса Куомо, приоритетный доступ к тестированию на COVID-19. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Читайте подробнее: Губернатора Нью-Йорка подозревают в злоупотреблении служебным положением
24 марта правительство Финляндии представило законопроект об ограничении свободы передвижения в отдельных частях страны. Об этом сообщила газета Yle.
Читайте также: В Финляндии могут ужесточить ограничения из-за пандемии
В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 528 больных COVID-19, сообщает национальное телевидение RTCG.
Читайте также: В Черногории растет число госпитализированных с COVID-19
Правительство Швеции критически относится к предложению о том, чтобы ЕС имел возможность прекратить экспорт вакцины от COVID-19 в некоторые страны. Министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен опасается, что это может привести к возникновению торговой войны, которую нельзя допустить, объединив все усилия. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.
Подробности в материале: В правительстве Швеции заявили о риске торговой войны из-за вакцин
Действительно ли правительство управляло Швецией во время пандемии коронавируса или оно пассивно делегировало всю ответственность Агентству общественного здравоохранения? Конституционный комитет Риксдага намерен получить ответ на этот вопрос, когда 25 марта в парламенте начнется длинная череда слушаний по стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Об этом: В Риксдаге намерены узнать, кто управлял Швецией в период пандемии
На американских базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте также: На базах США в Южной Корее выявили еще семь носителей коронавируса
Промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начался на территории Белоруссии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава в своем телеграмм-канале.
Читайте также: В Белоруссии начался выпуск российской вакцины «Спутник V»
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в прямом эфире сделал прививку от COVID-19.
В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что шесть миллионов индонезийцев получили первую инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии сделали девять млн инъекций вакцины от коронавируса
Граждан Ливана уже в ближайшее время начнут вакцинировать российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Читайте также: Ливан ждёт поставки первой партии «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренности с Институтом «Торлак» о производстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Сербии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба РФПИ.
Подробности в материале: Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Сербии — РФПИ
Мир должен вернуться в нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции к концу 2022 года. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24.
Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни
Менее трети опрошенных жителей Украины согласны прививаться индийской вакциной CoviShield.
Об этом: 71% жителей Украины считают, что коронавирус создан искусственно — опрос
Из-за большого числа пациентов с COVID-19 больницы Варшавы сталкиваются с нехваткой койко-мест и медицинского персонала. Об этом сообщила вице-мэр Варшавы Рената Казновская в интервью Onet.pl.
«Перед началом третьей волны мы использовали опыт первых двух волн пандемии и обеспечили город необходимым количеством мест в больницах для пациентов с COVID-19. Но третья волна принесла гораздо больший процент заразившихся, нуждающихся в госпитализации. Власть регулярно отдает приказ обеспечивать всё больше мест для людей с коронавирусом практически каждые несколько дней. Такие приказы идут раз в несколько дней», — заявила Казновская.
Читайте подробнее: В Варшаве сообщили о нехватке койко-мест в больницах
Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» не получается поставить в Приднестровье из-за противодействия Молдавии. Об этом 25 марта заявил в своем телеграм-канале глава ПМР Вадим Красносельский.
Об этом: Красносельский объяснил, почему «Спутник V» не доставили в Приднестровье
Вооруженные силы Индонезии получили 130 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.
Читайте также: Индонезийских солдат привьют вакциной AstraZeneca
В начале пандемии коронавирусной инфекции Евросоюз и США допустили несколько фатальных ошибок. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24 и газете Wyborcza.
Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал о фатальных ошибках ЕС и США в начале пандемии
В Индонезии за сутки выявили 6107 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.
Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 6107 носителей коронавируса
Малайзия ведёт переговоры с российской стороной о возможности производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 25 марта сообщил малайзийский посол в Москве Бала Чандран.
Подробности в материале: В Малайзии заявили о желании производить «Спутник V»
За время вакцинации на Украине зафиксировали почти 600 случаев лёгких побочных реакций на вакцину от COVID-19.
Читайте также: На Украине рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Всеобщую вакцинацию от COVID-19 в Грузии планируется начать в апреле. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 25 марта сказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге.
Читайте также: В Грузии анонсировали всеобщую вакцинацию от COVID-19
Власти Алма-Аты планируют разместить прививочные пункты в торговых домах и на рынках. Об этом 25 марта заявила представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали на брифинге.
Читайте также: В торговых центрах Алма-Аты откроют прививочные пункты
В настоящее время ведутся переговоры по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в странах Африки. Об этом в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Подробности в материале: Россия ведёт переговоры о регистрации «Спутника v» в странах Африки
Ранее выявленные на территории Индии мутации коронавируса на данный момент не обнаружены в России. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Подробности в материале: Роспотребнадзор: выявленные в Индии мутации коронавируса не обнаружены в РФ
За минувшие сутки на территории США было выявлено около 87 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Об этом: В США за сутки выявили около 87 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Глава Киргизии не планирует получать вакцину от коронавируса — у Садыра Жапарова и так достаточно высокий показатель уровня антител к COVID-19.
Подробности в материале: Президент Киргизии не получит вакцину от коронавируса
Правительство Польши приняло постановление об ужесточении локдауна. Помимо прочего, в республике будут введены ограничения для посетителей католических храмов. Об этом, как сообщает Onet. pl, заявил 25 марта во время пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Читайте подробнее: В Польше из-за пандемии введут ограничения для посетителей храмов
Власти Южной Финляндии продлили до конца апреля медицинскую проверку пересекающих границу. Тест на ковид будут делать всем, кто не имеет при себе отрицательного результата анализа, полученного в стране из которой въезжающие прибыли.
Подробности в материале: В Южной Финляндии продлили порядок проверки пересекающих границу
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1141 и достигло 314 993. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,1 тыс. носителей коронавируса
Вакцина Pfizer может вызвать осложнения у тех, кто регулярно использует косметические филеры. Об этом, как передает пресс-служба минздрава Грузии, 25 марта сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Подробности в материале: Врач в Грузии рассказал о возможных осложнениях от вакцины Pfizer
Более 3,8 млн жителей Пекина, что составляет 38% населения китайской столицы, частично или полностью привились от COVID-19, сообщает Центральное телевидение страны.
В Польше могут ввести чрезвычайное положение из-за сложной эпидемической ситуации. Об этом, как передает Onet. pl, заявил 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции.
Подробности в материале: Моравецкий не исключил введение чрезвычайного положения в Польше
Правительство Польши приняло постановление об ужесточении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Новые правила были объявлены премьер-министром страны Матеушем Моравецким во время его пресс-конференции 25 марта.
В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 марта сообщает Polskie Radio со ссылкой на данные министерства здравоохранения Польши.
Подробности в материале: В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Сотрудники одной из британских команд «Формулы-1» помещены на карантин в Бахрейне из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 25 марта сообщает Sun.
Читайте подробнее: Сотрудники команды «Формулы-1» помещены на карантин
Министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества не будут ужесточать ограничения на Страстную неделю. Об этом пишет La Razón.
Несмотря на то, что 25 марта на Межтерриториальном совете было предложено закрыть второстепенные мероприятия в 8:00, чтобы ограничить передвижение внутри территорий, дело не пошло. Таким образом, сохраняются меры, которые уже были предусмотрены в соглашении, принятом в Межтерриториальном совете от 10 марта: закрытие населенных пунктов по периметру, комендантский час в 23:00 и встречи максимум шести человек на открытых площадках, и четырёх — на закрытых.
Читайте также: Минздрав Испании не будет ужесточать ограничения на Пасху
Издание Financial Times сообщает, что компания AstraZeneca готовится к испытаниям вакцины от коронавируса в форме спрея для носа.
В Испании насчитывается 2,27 миллиона челове, иммунизированных двумя дозами AstraZeneca, но до коллективного иммунитета еще далеко. Об этом пишет издание La Razón.
Автономные сообщества воспользовались одобрением Европейского агентства лекарственных средств и министерства здравоохранения Испании, которые предоставили вакцины AstraZeneca для ускорения процесса иммунизации. За последние часы они ввели 210 897 вакцин против COVID-19, из которых количество введенных доз с момента начала этого процесса, то есть с 27 декабря, составляет 6 миллионов 620 тысяч.
Об этом: La Razón: до коллективного иммунитета в Испании пока далеко
Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии ввело более строгие правила, которые вступают в силу 25 марта, в отношении использования масок в аэропортах и самолетах в связи с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии. Об этом пишет Prensa Latina.
С 25 марта такие защитные средства, как акриловые или пластиковые маски для лица, маски FFP2 (известные как N95 и с клапанами), а также шарфы и платки запрещены в самолетах, зонах посадки и в местах ожидания багажа.
Читайте подробнее: Бразилия установила строгие правила масочного режима в аэропортах
Куба 25 марта представит свою стратегию по борьбе с COVID-19 на виртуальной встрече, созванной Форумом Сан-Паулу (FSP), на которой также будет проанализировано усиление блокады со стороны США в разгар пандемии.
Согласно запланированной программе, участники проанализируют биотехнологическое развитие карибской страны и прогресс в проектах вакцин.
Читайте также: Куба представит стратегию против COVID-19 на форуме в Сан-Паулу
Минздрав Ирака заключил контракты на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», а также препаратов Sinopharm и Pfizer.
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» решили закупать власти Ирака, сообщает 25 марта INA.
Читайте также: Ирак купит партию вакцины «Спутник V»
Швеция частично возобновляет вакцинацию препаратом фирмы AstraZeneca.
Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции за последние недели увеличилось. 23 марта государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что за последние две недели заболеваемость по стране составила чуть более 600 случаев на 100 000 жителей. В ряде регионов этот показатель еще выше. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.
Об этом: В Швеции растет число случаев заражения коронавирусом
Издание El Observador сообщает о том, что вертолет ВВС Уругвая с вакциной компании Pfizer от COVID-19 загорелся при аварийной посадке. В результате инцидента уничтожено около 180 доз вакцины.
24 марта в Риксдаге «Шведские демократы» и «Левые» проголосовали против выделения средств на создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. «Умеренные» и «Христианские демократы» при голосовании воздержались. Однако четыре партии, подписавшие «Январское соглашение», дали зеленый свет на финансирование фонда ЕС, предназначенного для исправления последствий пандемии коронавируса в экономике.
Об этом: Швеция одобрила создание фонда по восстановлению экономики ЕС
Президент Молдавии Майя Санду обратилась к России за помощью в поставках вакцины «Спутник V».
«Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине «Спутник V», учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала Санду в своём телеграм-канале.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ пока не получили полный пакет документов по вакцине «Спутник V» для преквалификации.
Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, ранее приостановленное из-за пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Подробности в материале: Россия с апреля возобновит авиасообщение с шестью странами
Уровень бедности в Киргизии вырос с 20,1% в 2019 году до 31,1% в 2020 году. За чертой бедности оказались еще 700 тысяч граждан, что является значительной цифрой для страны с населением в 6,6 млн человек.
Подробности в материале: Из-за пандемии за чертой бедности оказались еще 700 тысяч жителей Киргизии
Агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание договора о поставках вакцины против COVID-19 на территорию Евросоюза.
По данным на25 марта, в Италии умерли 106 799человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (как и днем ранее).
Число подтвержденных носителей выросло на23 696(днем ранее — на21 267).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 464 543 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 562 856человек — на1548 больше, чем днем ранее.
Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привито 4,5% населения
Президент США Джо Байден планирует объявить о намерении создать условия для того, чтобы в течение 100 дней после его инаугурации в стране было сделано не менее 200 млн прививок от COVID-19. Об этом сообщает CNN.
Европейский союз должен заставить фармацевтические компании уважать и соблюдать заключенные соглашения о поставках вакцин от коронавируса, заявил спикер Европарламента Давид Сассоли.Власти ЕС не могут позволять фармкомпаниям новых отклонений от графика, подчеркнул он.
Читайте также: Спикер Европарламента: нужно заставить фармкомпании выполнять контракты
10-летний венецианский кот Морфей полностью излечился от коронавируса, передают местные СМИ. Животное заразилось от собственных хозяев в конце 2020 года, Морфей был первым котом в Италии, в отношении которого этот диагноз был подтвержден официально.
Читайте подробнее: Заразившийся коронавирусом кот из Венеции выздоровел
Компания Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на детях до 11 лет. Об этом 25 марта сообщает CNN.
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