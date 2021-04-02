Коронавирус продолжает шествие по планете. К 23 марта 2021 года число зараженных превысило 123,8 млн человек. Более 2,7 млн заболевших умерли. В тройке лидеров по числу зараженных — США (29,8 млн), Бразилия (12 млн), Индия (11 млн). По числу погибших лидируют США (543 тысячи), Бразилия (295 тысяч), Мексика (198 тысяч). Снижение темпов заражения, начавшееся в середине января, спустя месяц вновь сменилось ростом. В 20-х числах марта ежедневно в мире выявляется по 500 000 новых случаев заражения. Эпидемиологическая ситуация в мире неустойчива, ужесточение ограничений сменяется их ослаблением и вновь ужесточением. В борьбе с пандемией главную надежду специалисты возлагают на массовую вакцинацию. Лидерами по числу введенных доз препаратов на 23 марта являются США, Китай и Индия (суммарно — 250 млн). В России хотя бы одну дозу вакцины против COVID получили 8,4 млн человек. В ЕС поставки вакцины AstraZeneca сопровождаются скандалами, производитель срывает ранее оговоренные сроки. Значительное число небогатых стран в Африке и Азии вакцинацию еще не начинали. Все новости о борьбе с пандемией COVID читайте в трансляции ИА REGNUM.

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

19:47 23.03.2021 «В настоящий момент во Франции разрешены три вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna (РНК-вакцины) и AstraZeneca (вирусная). Через несколько дней список должна пополнить еще одна вирусная вакцина, на этот раз от Johnson & Johnson» — Le Point.

19:54 23.03.2021 Во всём мире за сутки зафиксирован 393 531 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 7151 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 393 тысячи новых случаев COVID-19

20:25 23.03.2021 150 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм» (BBIBP-CorV), подаренной КНР Киргизии, будут использованы для вакцинации медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников силовых ведомств, а также граждан с хроническими заболеваниями. Читайте также: Врачей и педагогов в Киргизии привьют не самой эффективной вакциной

20:38 23.03.2021 По данным на23 марта, в Италии умерли 105 879человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на551 (днем ранее— на 386). Это самый высокий показатель за последние два месяца. Число подтвержденных носителей выросло на18 765(днем ранее — на13 846). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 419 616 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 560 654человека — на2413 меньше, чем днем ранее. Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: вновь более 500 погибших за день

20:55 23.03.2021 Невозможно выполнить поставленную задачу по вакцинации полумиллиона жителей Италии ежедневно, если в стране просто нет полмиллиона «ежедневных» доз вакцины, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти.Вопрос о количестве доступной вакцины должен быть для правительства страны задачей номер один, сказал губернатор на встрече представителей регионов с министрами. Читайте подробнее: Губернаторы Италии отказываются вести прививочную кампанию без вакцины

21:12 23.03.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 120 882 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3528 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 25 человек в возрасте от 29 до 87 лет. 102 201 пациент выздоровел. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса

21:13 23.03.2021 В североитальянском регионе Лигурия (Генуя) снимать коронавирусные ограничения нужно сразу после Пасхи (4 апреля), заявил глава региона Джованни Тоти. Начать отмену ограничений нужно со школ и вузов, обучение должно вновь стать очным, это самый насущный вопрос, отметил губернатор. Читайте подробнее: Губернатор Генуи предложил снять ковид-ограничения сразу после Пасхи

21:17 23.03.2021 Католическая епархия Милана готова предоставить властям региона помещения для проведения вакцинации, сообщили в курии 23 марта.Если есть потребность, прививать граждан можно в приходских помещениях, отметили в курии. Подробности в материале: Католическая епархия Милана готова предоставить помещения для вакцинации

21:20 23.03.2021 Правительство Италии пока не принимало никаких решений относительно временного отстранения от работы преподавателей и медиков, не привившихся от коронавируса, заявил министр труда Андреа Орландо. Этот вопрос будут изучаться и обсуждаться, определённая логика в словах тех, кто требует прививок от лиц, столь часто контактирующих с другими людьми, есть, но нужно помнить и об общих конституционных правах, отметил министр. Читайте также: Власти Италии не исключают отстранения от работы непривитых врачей

21:25 23.03.2021 Группа продавцов туринского рынка Porta Palazzo 23 марта провела акцию протеста против очередного продления антикоронавирусных ограничений. Участники акции приковали себя цепями в той части площади, где обычно располагаются их прилавки. «Нас просто убивают ограничениями. Мы с этого места не сдвинемся», — цитируют туринские СМИ одного из лидеров протестующих. Подробности в материале: Туринские продавцы приковали себя цепями в знак протеста против карантина

21:30 23.03.2021 Месса навечерия Пасхи в римской базилике Святого Петра в 2021 году начнется раньше обычного — в 19:30, передают итальянские СМИ. Литургия начнется в 19:30, чтобы верующие смогли вернуться домой до начала комендантского часа (22:00).В 2020 году месса навечерия начиналась, как обычно, в 21:00, поскольку в условиях карантина в любом случае должна была пройти для верующих в режиме онлайн. Читайте также: Пасхальная служба в Ватикане начнется раньше обычного

22:17 23.03.2021 Протест против коронавируса в Берлине. (сс) Leonhard Lenz

22:48 23.03.2021 Во всём мире сделано уже 459 миллионов прививок от коронавируса, однако более 75% из них приходится на десять стран, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Читайте подробнее: ВОЗ: более 75% всех прививок от COVID-19 приходится на десять стран

22:56 23.03.2021 Полицейский получает вакцину против коронавируса. США. (сс) Marc A. Hermann. MTA New York City Transit

22:59 23.03.2021 Продолжительность комендантского часа в Нидерландах будет сокращена на один час с 31 марта, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте. Об этом: Нидерланды сократят действие комендантского часа, введённого из-за COVID-19

23:20 23.03.2021 С 19 марта число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 53. Такие данные 23 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Читайте подробнее: В Швеции от COVID-19 скончались еще 53 человека

00:27 24.03.2021 Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование, которое 23 марта президент Сербии Александр Вучич вручил председателю президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Вучич во время передачи пожертвования заявил, что в Сербии достаточно медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, и что она готова всегда помочь дружественным странам, в то время как Додик отметил, что это выражение братской заботы и помощи. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS. Об этом: Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование

00:56 24.03.2021 В Хорватии к июню 2021 года ожидают принятия законопроекта и завершения технической подготовки к цифровому зеленому сертификату, который станет доказательством того, что человек был вакцинирован против коронавируса, что он переболел им или имел отрицательный результат теста, заявила на пресс-конференции 23 марта хорватский государственный секретарь по делам Европы Андрея Метелько-Згомбич. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Читайте подробнее: В Хорватии ожидают переход к сертификату вакцинации от коронавируса

00:57 24.03.2021 Военнослужащая вооруженных сил Украины, сделавшая прививку от коронавирусной инфекции, скончалась в Одесской области спустя два дня после получения вакцины. Об этом 23 марта сообщается на странице в Facebook командования медицинских сил страны. Читайте подробнее: На Украине после прививки от COVID-19 скончалась военнослужащая

01:08 24.03.2021 Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции 23 марта заявил, что он работает над тем, чтобы переоформить доставку определённой партии вакцины с четвертого квартала на второй квартал, чтобы повысить динамику вакцинации от коронавируса к лету. Он добавил, что делает выбор в пользу американской вакцины Pfizer. Подробности в материале: Премьер-министр Хорватии заявил о ведении переговоров о поставках с Pfizer

01:32 24.03.2021 Контракт на закупку более 500 000 доз российской вакцины против коронавируса Спутник V для энтитета Федерации Боснии и Герцеговины еще не подписан с российским поставщиком. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna 23 марта. Читайте также: Истекает срок подписания договора Боснии и России о поставках «Спутник V»

01:36 24.03.2021 Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлили в Нидерландах до 20 апреля, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе пресс-конференции. Читайте также: В Нидерландах продлили карантин по COVID-19

01:38 24.03.2021 Посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон написал в социальной сети 23 марта о продолжении процесса интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Он также напомнил о поддержке партнеров по НАТО в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте подробнее: Посол США напомнил Боснии и Герцеговине о поддержке во время пандемии

02:12 24.03.2021 В Чили за прошедшие сутки выявили 4948 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Читайте подробнее: В Чили за сутки выявили почти 5 тыс. носителей коронавируса

02:17 24.03.2021 Вакцинацию всего населения США от коронавирусной инфекции смогут провести в ближайшие месяцы американские власти. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 23 марта в ходе выступления в штате Огайо. Подробности в материале: Байден пообещал, что к концу мая у США будут 600 млн доз вакцин от COVID-19

02:31 24.03.2021 За последние сутки в Бразилии было выявлено 82 493 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период пандемии — 12 130 019 фактов инфицирования указанным вирусом. Об этом 23 марта сообщается на сайте бразильского минздрава. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили почти 82,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

02:53 24.03.2021 Иск президента Бразилии Жаира Болсонару, потребовавшего отменить карантинные ограничения, действующие в ряде бразильских регионов из-за ситуации с коронавирусом, отклонен Федеральным верховным судом страны. Об этом 23 марта сообщается на сайте судебного органа. Читайте подробнее: В Бразилии отклонили иск президента страны об отмене карантина в регионах

03:04 24.03.2021 В Италии не склонны к предубеждениям относительно тех или иных вакцин от коронавируса — это же касается российского препарата «Спутник V», заявил 23 марта итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца в эфире государственного телеканала Rai 3. Читайте также: Минздрав Италии подтвердил интерес к вакцине «Спутник V»

03:20 24.03.2021 Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приостановил работу в Бразилии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал Globo. Подробности в материале: Mercedes-Benz приостановил заводы в Бразилии из-за коронавируса

04:36 24.03.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам

06:04 24.03.2021 В Эфиопии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны. Читайте подробнее: В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 190 тысяч

06:25 24.03.2021 В Гонконге 24 марта приостановили вакцинацию против COVID-19 препаратом немецкой компании BioNTech из-за обнаруженных в одной из последних партий дефектов упаковки. Об этом сообщила радиостанция RTHK. Об этом: Гонконг из-за дефектов упаковки приостановил использование вакцины BioNTech

07:07 24.03.2021 Планы британских властей начать штрафовать своих граждан и иностранцев за выезд с территории Великобритании без уважительной причины назвала платой за «дисфункцию системы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала 23 марта на своей странице в Facebook. Читайте также: В МИД России оценили планы Британии штрафовать за выезд за рубеж

07:13 24.03.2021 Власти японского столичного региона Большой Токио, в который входит четыре префектуры, намерены продлить рекомендацию по ограничения часов работы заведений общественного питания из-за COVID-19, сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: В Токио общепиту заплатят за самостоятельное ограничение часов работы

07:18 24.03.2021 Власти Зимбабве намерены ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, на время Пасхальных праздников, заявила министр информации страны Моника Мутсвангва в ходе пресс-конференции. Читайте также: В Зимбабве ужесточат ограничения по COVID-19 на Пасху

08:04 24.03.2021 Представитель министерства здравоохранения Индонезии по вакцинации против COVID-19 Сити Надия Тармизи заявила, что вакцины от различных производителей поступят в страну во второй половине 2021 года, сообщает Detik. Об этом: Вакцины Novavax и Pfizer поступят в Индонезию

08:10 24.03.2021 Власти Кубы намерены в июне начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19 одной из собственных вакцин. Об этом сообщил представитель минздрава страны Илиан Моралес Суарес. Об этом: Власти Кубы намерены начать вакцинацию населения от COVID-19 в июне

08:38 24.03.2021 19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 23 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили 19 носителей коронавируса за сутки

08:44 24.03.2021 Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла в мире на 8%, смертность — на 3%, сообщает 24 марта Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, опубликованным по итогам недели, по всему миру с 15 по 21 марта зарегистрировано 3 291 060 новых случаев COVID-19, причем летальных исходов — 60 414. Читайте также: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 8% за неделю

08:48 24.03.2021 Вакцина AstraZeneca прибывает в Белград. predsednik. rs

09:04 24.03.2021 Венесуэла получит вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca через механизм COVAX, заявил руководитель департамента Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте. Подробности в материале: Венесуэла получит вакцину от COVID-19 AstraZeneca через COVAX

09:13 24.03.2021 В Молдавии в течение суток 22 марта выявили 1621 случай заражения коронавирусом в ходе 4822 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 1600 носителей коронавируса

09:28 24.03.2021 Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн призвал граждан страны в возрасте старше 75 лет «довериться правительству и принять участие в вакцинации». Об этом сообщает MAeil Business Newspaper со ссылкой на премьер-министра. Читайте подробнее: В Южной Корее призвали людей старше 75 лет пройти вакцинацию

09:36 24.03.2021 Штамм коронавируса VOC 202 012/01, который отличается большей заразностью и был впервые выявлен на территории Великобритании, за минувшую неделю обнаружен еще в семи странах, и теперь их общее число достигло 125. Об этом 24 марта сообщается в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: За неделю «британский» штамм коронавируса выявили еще в семи странах — ВОЗ

09:37 24.03.2021 В Бразилии зарегистрировано рекордное число летальных случаев от последствий COVID-19. По данным регионального министерства здравоохранения на 24 марта, за последние 24 часа в стране скончался 3251 пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Читайте подробнее: Рекордное число смертей от COVID-19 зафиксировано в Бразилии

09:58 24.03.2021 Более строгие правила, которые будут регулировать экспорт вакцин от COVID-19 из стран — участниц Европейского союза, представят 24 марта власти сообщества. Об этом 24 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС. Подробности в материале: ЕС намерен ужесточить контроль за экспортом вакцин от COVID-19 — Bloomberg

09:59 24.03.2021 На Украине обновили рекорд по числу жертв COVID-19 — за сутки скончались 342 пциента. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:00 24.03.2021 Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали мужчину по подозрению в изготовлении и продаже отрицательных результатов лабораторных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: В Грузии задержали подозреваемого в подделке результатов ПЦР-тестов

10:12 24.03.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 23 293 исследований на SARS-CoV-2 выявили 450 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили 450 носителей коронавируса

10:26 24.03.2021 В ходе 1798 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 445 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 440 случаев заражения коронавирусом

10:34 24.03.2021 Правительство Польши приняло решение ввести новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции. Читайте также: В Польше ввели новые ограничения из-за пандемии

10:35 24.03.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 121 847 случаев заражения коронавирусом. 86 497 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2156 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 11, в возрасте от 48 до 91 года — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19. Читайте также: В Албании за сутки выявили 303 носителя коронавируса

10:36 24.03.2021 Во Франции более четверти граждан (26%) заявили о готовности вакцинироваться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», если у них будет доступ к этой вакцине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией по изучению общественного мнения IFop. Об этом: Опрос выявил число желающих во Франции привиться «Спутником V»

10:54 24.03.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 130 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает минздрав ДНР. Об этом: В ДНР за сутки выявили 130 новых носителей коронавируса

11:20 24.03.2021 В Республике Конго 24 марта стартовала общенациональная кампания вакцинации от COVID-19, при проведении которой используется российский препарат «Спутник V». Об этом 24 марта рассказал посол России в стране Георгий Чепик. Читайте также: В Республике Конго стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V»

11:27 24.03.2021 Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-9 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что число победивших коронавирус пациентов в стране снизилось в марте 2021 года, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии снизилось число выздоровевших от коронавируса

11:28 24.03.2021 Минздрав Украины призвал не делать поспешных выводов после смерти военнослужащей, привившейся индийской вакциной от COVID-19. Читайте подробнее: В минздраве Украины отреагировали на гибель военного после вакцинации

11:47 24.03.2021 Правительство Латвии рассчитывает с начала апреля ослабить жёсткий режим ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщил портал tvnet.lv Подробности в материале: В Латвии надеются до Пасхи отменить режим чрезвычайной ситуации

11:52 24.03.2021 В Индонезии зарегистрировали российский антикоронавирусный препарат «Авифавир», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Подробности в материале: Индонезия зарегистрировала российский препарат против COVID-19 «Авифавир»

11:57 24.03.2021 В индонезийскую провинцию Северный Сулавеси доставили около 50 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Antara. Читайте также: В индонезийскую провинцию доставили 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

12:25 24.03.2021 Президент Сербии Александр Вучич встречает самолёт с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» predsednik. rs

12:27 24.03.2021 Национальная академия наук Украины зафиксировала рост смертности от последствий COVID-19 в стране по сравнению с осенней волной пандемии. Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 на Украине выросла на 30% — НАНУ

12:30 24.03.2021 В среду, 24 марта, в 13 часов по местному времени столица Эстонии примет участие в акции «Минута молчания» в память о жертвах эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Таллинского стратегического центра, отметив, что акция проводится во всех столицах Европы. Об этом: Таллин участвует в общеевропейской Минуте молчания

12:32 24.03.2021 Лица, которые отказываются пройти вакцинацию, не должны допускаться в учреждения по уходу за пожилыми людьми. Об этом заявил вице-канцлер министерства социальных дел Эстонии Райт Куузе в интервью эстонскому гостелевидению ETV. Подробности в материале: Минсоцдел Эстонии: ковид-диссидентам не место в домах престарелых

12:36 24.03.2021 Всемирно известный сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица 24 марта в беседе с RT назвал несколько поводов для того, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом: Кустурица рассказал, для чего нужно пройти вакцинацию от COVID-19

12:44 24.03.2021 Сирийский президент Башар Асад и его жена Асма продолжают выздоравливать после заболевания COVID-19. Они чувствуют себя хорошо, сообщил 24 марта посол Сирии в Москве Рияд Хаддад. Читайте также: Посол Сирии в Москве рассказал о самочувствии супругов Асад

12:44 24.03.2021 Национальные вооружённые силы Латвии не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы активно участвовать в деятельности государства, связанной с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом: Минобороны Латвии: армия не станет заменять государство при вакцинации

12:48 24.03.2021 Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с двойной мутацией выявлен на территории Индии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии выявили штамм коронавируса с двойной мутацией

12:50 24.03.2021 В Грузии из-за низкого спроса среди населения на прививку от COVID-19 будут открывать доступ к вакцинации для новых групп населения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 24 марта заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге. Об этом: В Грузии могут начать вакцинацию от COVID-19 лиц старше 55 лет

13:21 24.03.2021 Война вакцин между бывшими супругами ЕС и Великобританией становится все более токсичной. Ситуация усугубляется тяжелым разводом. Борис Джонсон использует успех вакцинации, чтобы продемонстрировать преимущества Brexit. Но ЕС так просто отдавать ему эту победу не хочет. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон. Подробности в материале: Тяжелый «развод» Британии с ЕС усугубляет «войну вакцин» — Aftonbladet

13:22 24.03.2021 Новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» может быть поставлена в Сирию уже в апреле нынешнего года. Об этом 24 марта сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад. Читайте подробнее: В Сирии ожидают новую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» в апреле

13:31 24.03.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом

13:41 24.03.2021 Граждане Швеции крайне охотно вакцинируются в принципе, о чем было известно и раньше. Согласно новому опросу, проведенному Novus по заказу Sveriges Radio, 94% респондентов заявили, что они хотят сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: 94% жителей Швеции намерены привиться от COVID-19 — опрос

13:43 24.03.2021 В столице Украины пообещали развернуть резервные места для пациентов с COVID-19, поскольку больницы Киева и области заняты на 100%. Читайте также: В Киеве заявили о 100% заполненности больниц пациентами с COVID-19

13:45 24.03.2021 Около 70% населения Кубы будут вакцинированы против SARS-Cov-2 в период с июля по август 2021 года в рамках стратегии поэтапной вакцинации, которая сегодня охватывает различные группы населения в возрасте от 19 до 80 лет. Об этом пишет Prensa Latina. Первый шаг представляет собой два клинических испытания третьей фазы, которые проводятся с вакцинами Soberana 02 и Abdala. Путь, намеченный учеными и органами здравоохранения, включает два интервенционных исследования для оценки эффективности в группах риска, одно из которых продолжается с 22 марта в Гаване с привлечением 150 тысяч добровольцев, к которым вскоре будут добавлены еще 120 тысяч в Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо. Подробности в материале: На Кубе рассказали о ходе массовой вакцинации против COVID-19

13:45 24.03.2021 Правительство Швеции снимает запрет на въезд из Норвегии и Дании с 31 марта. Однако отрицательный тест на COVID-19 все равно потребуется. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Ранее запрет на въезд в Швецию для граждан двух стран был установлен из-за боязни шведских властей распространения различных мутаций коронавируса. Однако теперь запрет смягчается. Читайте подробнее: Правительство Швеции с 31 марта снимет запрет на въезд из Норвегии и Дании

13:48 24.03.2021 Неудачи с доставкой вакцины от COVID-19 в ЕС вызвала раздражение во многих странах объединения. В то же время миллионы доз уходят в другие страны. Поэтому вечером 23 марта Европейская комиссия подготовила законопроект, согласно которому экспорт может быть приостановлен на шесть недель. Однако Швеция в лице своего министра по делам ЕС Ханса Дальгрена предостерегает Брюссель от развязывания открытой торговой войны. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Читайте подробнее: Швеция предостерегла Брюссель от развязывания торговой войны из-за вакцины

13:53 24.03.2021 Жители Германии выразили своё отношение к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Одни выразили готовность вакцинироваться российским препаратом, другие признались, что пока не намерены этого делать. Опрос на улицах Бонна провела телерадиокомпания Deutsche Welle. Подробности в материале: Жители Германии высказались о российской вакцине «Спутник V»

13:55 24.03.2021 За минувшие сутки в Эстонии проведено 7265 тестов на коронавирус COVID-19, положительными оказались1553 из них, то есть 21,4%. Об этом: Число позитивных тестов на коронавирус в Эстонии вновь превысило 20%

14:01 24.03.2021 Вечером 24 марта в польском городе Люблин пройдет отборочный матч Чемпионата мира 2022 года по футболу между командами Эстонии и Чехии. Об этом сообщает tribuna. ee, отметив, что Эстония и Чехия входят в топ стран континента по заболеваемости своего населения коронавирусом. Читайте также: Самые «заразные» в Европе Эстония и Чехия проведут футбольный матч в Польше

14:16 24.03.2021 Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила всех премьер-министров федеральных земель на экстренный саммит. Дополнительный раунд переговоров, который не был запланирован, был назначен на 11:00 по берлинскому времени (13:00 мск) 24 марта, сообщает Spiegel online. Читайте также: Меркель собирает экстренный саммит из-за критики карантинных мер

14:25 24.03.2021 Правительство Индонезии отметило, что количество людей, прошедших вакцинацию, достигло 2 709 545 человек, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии прививку от коронавируса сделали почти шесть млн человек

14:43 24.03.2021 Семь из десяти граждан Южной Кореи хотят получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и министерства культуры, спорта и туризма страны. Подробности в материале: 68% жителей Южной Кореи намерены вакцинироваться от COVID-19 — опрос

14:59 24.03.2021 Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар представляют собой странную пару, в политическом смысле. Но сегодня их позиции по крайне мере по одному из вопросов совпадают — партии будут голосовать против выделения средств в фонд восстановления экономик стран ЕС после пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Читайте подробнее: В Швеции оппозиция выступила против создания фонда ЕС — Aftonbladet

15:13 24.03.2021 Власти Норвегии могут закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в случае одобрения препарата в Евросоюзе. Об этом 24 марта сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Читайте подробнее: В Норвегии оценили возможность закупки вакцины «Спутник V»

15:14 24.03.2021 За последние пять недель в Стокгольмском регионе резко увеличилось число детей с установленным заболеванием COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. «Больше всего уровень распространения вырос среди школьников», — заявила главный инфекционист столицы Мария Остлунд. Об этом: В Стокгольме резко увеличилось число детей с COVID-19

15:16 24.03.2021 Французский министр культуры Розлин Башло, тест на коронавирус которой на минувшей неделе показал положительный результат, госпитализирована. Об этом 24 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на окружение главы ведомства. Читайте также: Министр культуры Франции госпитализирована с COVID-19 — AFP

15:19 24.03.2021 В Грузии скоро может начаться третья волна пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 24 марта заявил директор Тбилисской инфекционной больницы, курирующий работу ковидных госпиталей в стране, Тенгиз Церцвадзе на брифинге. Подробности в материале: В Грузии может начаться третья волна пандемии — врач

15:29 24.03.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в период с 15 по 21 марта в стране было проведено 24 517 тестов на коронавирус. При этом выявили 6899 случаев заражения коронавирусом, что на 26,4% выше, чем на прошлой неделе. Об этом: В Северной Македонии за неделю от COVID-19 скончались 158 пациентов

15:37 24.03.2021 Глава правительства Украины назвал размер выплат предпринимателями и их работникам, пострадавшим из-за карантина. Читайте подробнее: Бизнесменам на Украине пообещали выплаты из-за карантина

16:13 24.03.2021 Термометрия и дезинфекция в Индии. (сс) ChocolateLr18

16:23 24.03.2021 Совет принимать не более двух гостей в частных домах, остановка занятий спортом в закрытых помещениях и полный запрет на продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах — вот некоторые из мер, с помощью которых правительство Норвегии надеется замедлить распространение коронавирусной инфекции перед Пасхой. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Норвегии ввели полный запрет на продажу алкоголя перед Пасхой

16:26 24.03.2021 Число случаев заболевания COVID-19 за последние две недели в Швеции увеличилось на 18%. Однако, несмотря на такое ухудшение эпидемиологической обстановки, в Агентстве общественного здравоохранения посчитали, что новые ужесточения карантина «неактуальны». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции не намерены ужесточать ограничения перед Пасхой

16:32 24.03.2021 Несмотря на то, что уровень распространения коронавируса растет во многих частях Швеции, Агентство общественного здравоохранения не советует воздерживаться от поездок на Пасху. Однако в Сконе граждан уведомили, что все ограничения по-прежнему сохраняются. Им также посоветовали не встречаться с незнакомыми людьми на Пасху и не заводить новых контактов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Жителей шведского Сконе призвали не заводить «новых контактов» на Пасху

16:35 24.03.2021 Еврокомиссия рассматривает возможность моратория на 1,5 месяца на вывоз из ЕС произведённых там вакцин.

17:01 24.03.2021 Большинство перевозчиков Киева могут обанкротиться через неделю работы в условиях карантинных ограничений. Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко. Об этом: Водители маршруток попросят власти Киева официально запретить им работать

17:14 24.03.2021 Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные о новых случаях заражения коронавирусом в стране. Цифра по числу новых заражений оказалась рекордной за все время с начала пандемии. Об этом 24 марта сообщает Polskie Radio. Так, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа составило 29 978. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили почти 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

17:16 24.03.2021 Британские ученые признали российскую вакцину «Спутник V» самой узнаваемой в мире.

17:48 24.03.2021 Вакцина от коронавируса Moderna South Carolina National Guard

18:05 24.03.2021 Кипр подтвердил, что уже с 1 апреля в страну пустят российских туристов. Однако доступ откроют не всем, а лишь тем, кто пройдёт тестирование на коронавирус и не вступал в контакт с заболевшими COVID-19.

18:56 24.03.2021 После одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины AstraZeneca ее применение в Испании будет возобновлено 24 марта. Она по-прежнему будет применяться среди ключевых профессий, а вскоре и среди людей в возрасте от 55 до 65 лет, пишет издание La Razón. По данным министерства здравоохранения, первую дозу получили 989 545 человек. Всего 33 человека получили вторую, и заставить всех иммунизироваться в полной мере будет сложно, поскольку этот препарат вызывает споры с момента появления: во-первых, из-за отсутствия доказательств его эффективности у пожилых людей, а во-вторых — из-за появления случаев тромбоза. Читайте подробнее: Первая — AstraZeneca, вторая — Pfizer? Испанцы обсуждают комбинацию вакцин

19:05 24.03.2021 После 29 марта должны начаться испытания комбинации «Спутника V» и вакцины AstraZenaca в ОAЭ.

19:25 24.03.2021 Вакцина против коронавируса в Иране. (сс) Mohammad Mehdi Pourarab. Fars News Agency

20:08 24.03.2021 По данным на24 марта в Италии умерли 106 339человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (днем ранее— на 551). Число подтвержденных носителей выросло на21 267(днем ранее — на18 765). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308человек — на654 больше, чем днем ранее. Подробности в материале: Коронавирус в Италии: за сутки зафиксировано более 20 тысяч случаев

07:05 25.03.2021 В Чили приступили к вакцинации взрослого населения страны против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба чилийского правительства. Об этом: В Чили начался новый этап вакцинации населения против COVID-19

07:14 25.03.2021 Вакцинация против коронавируса в Чили. (сс) Vocería de Gobierno

07:29 25.03.2021 В Парагвае так называемый бразильский штамм коронавируса выявили у двух человек. Об этом министр здравоохранения страны Хулио Борба 25 марта сообщил в эфире государственного телевидения. Подробности в материале: Бразильский штамм SARS-CoV-2 выявили в Парагвае

07:50 25.03.2021 За последние сутки в Бразилии впервые зафиксировали более 3 тыс. летальных исходов от осложнений при COVID-19, сообщает 24 марта BBC. Читайте также: В Бразилии зафиксирован еще один «рекорд» по числу умерших от COVID-19

07:52 25.03.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 8300 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны. Об этом: В Аргентине за сутки выявили 8,3 тыс. носителей коронавируса

07:56 25.03.2021 24 марта посольство Ирана в Москве получило четвёртую партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, включающую 100 000 доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Посольство Ирана получило четвёртую партию вакцины «Спутник V»

08:02 25.03.2021 Управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Авифавир», сообщает Sindonews. Об этом: В Индонезии зарегистрирован российский препарат от коронавируса «Авифавир»

08:07 25.03.2021 За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 21 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Об этом: В Китае за сутки выявили более 20 носителей коронавируса

08:09 25.03.2021 Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 94 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 045. Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 94 человек

08:10 25.03.2021 Вопрос о доверии к правительству Германии, связанный с решением об отмене «пасхального» карантина в ФРГ, не собирается поднимать немецкий Ангела Меркель. Об этом она заявила 24 марта в интервью телеканалу Das Erste. Об этом: Меркель ответила на вопрос по поводу доверия правительству Германии

08:13 25.03.2021 На сегодняшний день общее количество выявленных на территории США подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн. Это 25 марта следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: Общее число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн

08:17 25.03.2021 За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 579 пациентов и потому их общее число превысило 199,6 тыс. Об этом 25 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 199,6 тыс

08:25 25.03.2021 В Грузии не получается проводить массовою вакцинацию, так как население не проявляет к ней интереса. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба минздрава, 24 марта выступил директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе на брифинге. Об этом: Жители Грузии проявляют к вакцинации «беспрецедентную пассивность» — врач

08:35 25.03.2021 За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 21,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 21,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:35 25.03.2021 26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 24 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки

08:39 25.03.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено почти 90 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили почти 90 тыс. носителей коронавируса

08:43 25.03.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено почти шесть тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили почти шесть тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

08:58 25.03.2021 В ответ на рост числа случаев заражения коронавирусом Бразилия создаст специальный комитет по борьбе с COVID-19. Об этом 24 марта сообщил журналистам президент страны Жаир Болсонару. Читайте подробнее: Лучше поздно, чем никогда: Бразилия создала комитет по борьбе с COVID-19

09:01 25.03.2021 Власти Индии временно приостановили поставки на экспорт вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII). Об этом сообщает телеканал NDTV. Об этом: Индия приостановила поставки на экспорт вакцины AstraZeneca

09:01 25.03.2021 Лаборатории Казахстана выявили за минувшие сутки 1105 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте также: В Казахстане выявили 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

09:02 25.03.2021 Гибель служащей ВСУ, произошедшая после прививки от COVID-19, никак не связана с вакцинацией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент). Читайте подробнее: На Украине раскрыли подробности о гибели женщины после вакцинации

09:03 25.03.2021 Власти Катара приняли решение об ужесточении связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений из-за обнаружения на территории страны британского штамма коронавируса. Об этом 25 марта сообщает катарская газета Gulf Times со ссылкой на правительство страны. Подробности в материале: В Катаре ужесточили связанные с пандемией коронавируса ограничения

09:07 25.03.2021 Начиная с 1 апреля в столице Южной Кореи вернутся к обычному режиму работы государственные и частные детские сады. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула. Об этом: Детские сады в Сеуле вернутся к обычному режиму работы с 1 апреля

09:19 25.03.2021 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и генеральный секретарь Объединения польских епископов Артур Мизиньский по итогам своей встречи выпустили совместное заявление, в котором призвали всех жителей республики ответственно отнестись к третьей волне пандемии и соблюдать все предписанные ограничения. Ссылка на документ была опубликована 24 марта на официальной странице Объединения польских епископов в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Жителей Польши призвали ответственно отнестись к третьей волне пандемии

09:21 25.03.2021 В Молдавии в течение суток 24 марта выявили 2273 случая заражения коронавирусом в ходе 6070 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 2200 носителей коронавируса

09:24 25.03.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что в страну прибыло 16 млн доз китайской вакцины Sinovac, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезию доставили 16 млн доз китайской вакцины от коронавируса

09:25 25.03.2021 Доставка китайской вакцины от COVID-19. xinhuanet.com

09:28 25.03.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 22 657 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 22,6 тыс. новых носителей коронавируса

09:44 25.03.2021 За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 53,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 53,4 тыс. новых носителей коронавируса

09:56 25.03.2021 На Украине вновь побили рекорд по суточному числу смертей от последствий COVID-19. Скончались 362 человека. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 16 тыс. носителей коронавируса

09:57 25.03.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 25 638 исследований на SARS-CoV-2 выявили 399 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 25 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 400 носителей коронавируса

09:59 25.03.2021 Министерство здравоохранения Канады добавило информацию о случаях образования тромбов в инструкцию по применению антикоронавирусной вакцины от компании AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении ведомства. При этом подчёркивается, что вакцина AstraZeneca — безопасное и эффективное средство защиты от коронавируса, и жителям страны следует её использовать. Читайте подробнее: Минздрав Канады предупредил о тромбах в инструкции к вакцине AstraZeneca

10:05 25.03.2021 Массовая вакцинация населения Киргизии начнется с 29 марта, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения и социального развития республики. Читайте также: В Киргизии назвали дату начала массовой вакцинации против COVID-19

10:38 25.03.2021 В ходе 1832 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 547 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 540 случаев заражения коронавирусом

10:59 25.03.2021 В Грузию 25 марта из США доставили первую партию вакцины от COVID-19, разработанную компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии. Об этом: В Грузию доставили первую партию вакцины Pfizer

11:14 25.03.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 162 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав ДНР. Об этом: В ДНР за сутки выявили более 160 носителей коронавируса

11:21 25.03.2021 Национальное собрание (парламент) Южной Кореи утвердило законопроект о четвёртом дополнительном бюджете, направленном на оказание помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее утвердили законопроект о дополнительном бюджете

11:29 25.03.2021 Распространение коронавирусной инфекции в Вестерноррланде (центральная часть Швеции) ускоряется, о чем говорится в пресс-релизе региональной администрации. В промежутке между 10-й и 11-й неделями количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось примерно на 28%, в связи с чем власти прямо заявили о наступлении третьей волны в регионе. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Подробности в материале: В шведском Вестерноррланде объявили о начале третьей волны пандемии

11:30 25.03.2021 Государственное фармацевтическое управление Швеции считает, что преимущества вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca перевешивают недостатки. По данным газеты Aftonbladet, решение об использовании препарата на территории Швеции будет объявлено через несколько часов в ходе очередной пресс-конференции по коронавирусу 25 марта. Читайте также: Швеция скоро объявит решение насчет вакцины AstraZeneca — Aftonbladet

11:33 25.03.2021 Согласно данным Статистического управления Швеции, число взрослых жителей в стране, которым были предоставлены социальный вычет или различные пособия, увеличилось на 6,0 процента в 2020 году. Об этом сообщила газета Fria Tider. Читайте также: Названо число жителей Швеции, получающих помощь от государства

11:36 25.03.2021 Рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции в отношении дистанционного образования для старших классов средней школы не будет продлеваться. Срок ее действия истекает 1 апреля, а это значит, что ученики гимназий через неделю вернутся за школьные парты. «Радостной новостью» 25 марта поделилась министр образования Швеции Анна Экстрём в ходе пресс-конференции, сообщает новостная служба SVT Nyheter. Об этом: Министр образования Швеции сообщила «радостную новость»

11:46 25.03.2021 В первые дни пандемии коронавирусной инфекции губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предоставил членам своей семьи, включая своего брата, ведущего CNN Криса Куомо, приоритетный доступ к тестированию на COVID-19. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Читайте подробнее: Губернатора Нью-Йорка подозревают в злоупотреблении служебным положением

11:48 25.03.2021 24 марта правительство Финляндии представило законопроект об ограничении свободы передвижения в отдельных частях страны. Об этом сообщила газета Yle. Читайте также: В Финляндии могут ужесточить ограничения из-за пандемии

11:49 25.03.2021 В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 528 больных COVID-19, сообщает национальное телевидение RTCG. Читайте также: В Черногории растет число госпитализированных с COVID-19

11:50 25.03.2021 Правительство Швеции критически относится к предложению о том, чтобы ЕС имел возможность прекратить экспорт вакцины от COVID-19 в некоторые страны. Министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен опасается, что это может привести к возникновению торговой войны, которую нельзя допустить, объединив все усилия. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter. Подробности в материале: В правительстве Швеции заявили о риске торговой войны из-за вакцин

11:53 25.03.2021 Действительно ли правительство управляло Швецией во время пандемии коронавируса или оно пассивно делегировало всю ответственность Агентству общественного здравоохранения? Конституционный комитет Риксдага намерен получить ответ на этот вопрос, когда 25 марта в парламенте начнется длинная череда слушаний по стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Об этом: В Риксдаге намерены узнать, кто управлял Швецией в период пандемии

12:04 25.03.2021 На американских базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте также: На базах США в Южной Корее выявили еще семь носителей коронавируса

12:08 25.03.2021 Промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начался на территории Белоруссии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава в своем телеграмм-канале. Читайте также: В Белоруссии начался выпуск российской вакцины «Спутник V»

12:26 25.03.2021 Бывший президент Украины Леонид Кравчук в прямом эфире сделал прививку от COVID-19. Об этом: Кравчук привился от COVID-19 в прямом эфире

12:28 25.03.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что шесть миллионов индонезийцев получили первую инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии сделали девять млн инъекций вакцины от коронавируса

12:33 25.03.2021 Граждан Ливана уже в ближайшее время начнут вакцинировать российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Читайте также: Ливан ждёт поставки первой партии «Спутника V»

12:40 25.03.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренности с Институтом «Торлак» о производстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Сербии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба РФПИ. Подробности в материале: Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Сербии — РФПИ

12:55 25.03.2021 Мир должен вернуться в нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции к концу 2022 года. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24. Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

13:06 25.03.2021 Менее трети опрошенных жителей Украины согласны прививаться индийской вакциной CoviShield. Об этом: 71% жителей Украины считают, что коронавирус создан искусственно — опрос

13:11 25.03.2021 Из-за большого числа пациентов с COVID-19 больницы Варшавы сталкиваются с нехваткой койко-мест и медицинского персонала. Об этом сообщила вице-мэр Варшавы Рената Казновская в интервью Onet.pl. «Перед началом третьей волны мы использовали опыт первых двух волн пандемии и обеспечили город необходимым количеством мест в больницах для пациентов с COVID-19. Но третья волна принесла гораздо больший процент заразившихся, нуждающихся в госпитализации. Власть регулярно отдает приказ обеспечивать всё больше мест для людей с коронавирусом практически каждые несколько дней. Такие приказы идут раз в несколько дней», — заявила Казновская. Читайте подробнее: В Варшаве сообщили о нехватке койко-мест в больницах

13:18 25.03.2021 Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» не получается поставить в Приднестровье из-за противодействия Молдавии. Об этом 25 марта заявил в своем телеграм-канале глава ПМР Вадим Красносельский. Об этом: Красносельский объяснил, почему «Спутник V» не доставили в Приднестровье

13:27 25.03.2021 Вооруженные силы Индонезии получили 130 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas. Читайте также: Индонезийских солдат привьют вакциной AstraZeneca

13:37 25.03.2021 В начале пандемии коронавирусной инфекции Евросоюз и США допустили несколько фатальных ошибок. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24 и газете Wyborcza. Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал о фатальных ошибках ЕС и США в начале пандемии

13:49 25.03.2021 В Индонезии за сутки выявили 6107 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 6107 носителей коронавируса

14:10 25.03.2021 Малайзия ведёт переговоры с российской стороной о возможности производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 25 марта сообщил малайзийский посол в Москве Бала Чандран. Подробности в материале: В Малайзии заявили о желании производить «Спутник V»

14:11 25.03.2021 Вакцина от коронавируса Спутник V Дарья Драй © ИА REGNUM

14:22 25.03.2021 За время вакцинации на Украине зафиксировали почти 600 случаев лёгких побочных реакций на вакцину от COVID-19. Читайте также: На Украине рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

14:25 25.03.2021 Всеобщую вакцинацию от COVID-19 в Грузии планируется начать в апреле. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 25 марта сказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге. Читайте также: В Грузии анонсировали всеобщую вакцинацию от COVID-19

14:34 25.03.2021 Власти Алма-Аты планируют разместить прививочные пункты в торговых домах и на рынках. Об этом 25 марта заявила представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали на брифинге. Читайте также: В торговых центрах Алма-Аты откроют прививочные пункты

14:53 25.03.2021 В настоящее время ведутся переговоры по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в странах Африки. Об этом в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности в материале: Россия ведёт переговоры о регистрации «Спутника v» в странах Африки

14:56 25.03.2021 Доставка китайской вакцины от COVID-19 в одну из стран Африки. xinhuanet.com

15:04 25.03.2021 Ранее выявленные на территории Индии мутации коронавируса на данный момент не обнаружены в России. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Подробности в материале: Роспотребнадзор: выявленные в Индии мутации коронавируса не обнаружены в РФ

15:41 25.03.2021 Вакцина от коронавируса Moderna. South Carolina, National Guard

15:49 25.03.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено около 87 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили около 87 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

15:53 25.03.2021 Глава Киргизии не планирует получать вакцину от коронавируса — у Садыра Жапарова и так достаточно высокий показатель уровня антител к COVID-19. Подробности в материале: Президент Киргизии не получит вакцину от коронавируса

15:54 25.03.2021 Правительство Польши приняло постановление об ужесточении локдауна. Помимо прочего, в республике будут введены ограничения для посетителей католических храмов. Об этом, как сообщает Onet. pl, заявил 25 марта во время пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Читайте подробнее: В Польше из-за пандемии введут ограничения для посетителей храмов

15:55 25.03.2021 Власти Южной Финляндии продлили до конца апреля медицинскую проверку пересекающих границу. Тест на ковид будут делать всем, кто не имеет при себе отрицательного результата анализа, полученного в стране из которой въезжающие прибыли. Подробности в материале: В Южной Финляндии продлили порядок проверки пересекающих границу

15:55 25.03.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1141 и достигло 314 993. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,1 тыс. носителей коронавируса

15:59 25.03.2021 Вакцина Pfizer может вызвать осложнения у тех, кто регулярно использует косметические филеры. Об этом, как передает пресс-служба минздрава Грузии, 25 марта сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Подробности в материале: Врач в Грузии рассказал о возможных осложнениях от вакцины Pfizer

16:14 25.03.2021 Более 3,8 млн жителей Пекина, что составляет 38% населения китайской столицы, частично или полностью привились от COVID-19, сообщает Центральное телевидение страны.

16:16 25.03.2021 В Польше могут ввести чрезвычайное положение из-за сложной эпидемической ситуации. Об этом, как передает Onet. pl, заявил 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: Моравецкий не исключил введение чрезвычайного положения в Польше

16:19 25.03.2021 Правительство Польши приняло постановление об ужесточении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Новые правила были объявлены премьер-министром страны Матеушем Моравецким во время его пресс-конференции 25 марта. Об этом: В Польше ввели новые ограничения из-за пандемии

16:23 25.03.2021 В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 марта сообщает Polskie Radio со ссылкой на данные министерства здравоохранения Польши. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

16:49 25.03.2021 Сотрудники одной из британских команд «Формулы-1» помещены на карантин в Бахрейне из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 25 марта сообщает Sun. Читайте подробнее: Сотрудники команды «Формулы-1» помещены на карантин

17:17 25.03.2021 Министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества не будут ужесточать ограничения на Страстную неделю. Об этом пишет La Razón. Несмотря на то, что 25 марта на Межтерриториальном совете было предложено закрыть второстепенные мероприятия в 8:00, чтобы ограничить передвижение внутри территорий, дело не пошло. Таким образом, сохраняются меры, которые уже были предусмотрены в соглашении, принятом в Межтерриториальном совете от 10 марта: закрытие населенных пунктов по периметру, комендантский час в 23:00 и встречи максимум шести человек на открытых площадках, и четырёх — на закрытых. Читайте также: Минздрав Испании не будет ужесточать ограничения на Пасху

17:24 25.03.2021 Издание Financial Times сообщает, что компания AstraZeneca готовится к испытаниям вакцины от коронавируса в форме спрея для носа.

17:27 25.03.2021 В Испании насчитывается 2,27 миллиона челове, иммунизированных двумя дозами AstraZeneca, но до коллективного иммунитета еще далеко. Об этом пишет издание La Razón. Автономные сообщества воспользовались одобрением Европейского агентства лекарственных средств и министерства здравоохранения Испании, которые предоставили вакцины AstraZeneca для ускорения процесса иммунизации. За последние часы они ввели 210 897 вакцин против COVID-19, из которых количество введенных доз с момента начала этого процесса, то есть с 27 декабря, составляет 6 миллионов 620 тысяч. Об этом: La Razón: до коллективного иммунитета в Испании пока далеко

17:39 25.03.2021 Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии ввело более строгие правила, которые вступают в силу 25 марта, в отношении использования масок в аэропортах и самолетах в связи с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии. Об этом пишет Prensa Latina. С 25 марта такие защитные средства, как акриловые или пластиковые маски для лица, маски FFP2 (известные как N95 и с клапанами), а также шарфы и платки запрещены в самолетах, зонах посадки и в местах ожидания багажа. Читайте подробнее: Бразилия установила строгие правила масочного режима в аэропортах

17:42 25.03.2021 Куба 25 марта представит свою стратегию по борьбе с COVID-19 на виртуальной встрече, созванной Форумом Сан-Паулу (FSP), на которой также будет проанализировано усиление блокады со стороны США в разгар пандемии. Согласно запланированной программе, участники проанализируют биотехнологическое развитие карибской страны и прогресс в проектах вакцин. Читайте также: Куба представит стратегию против COVID-19 на форуме в Сан-Паулу

17:45 25.03.2021 Минздрав Ирака заключил контракты на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», а также препаратов Sinopharm и Pfizer.

17:50 25.03.2021 Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» решили закупать власти Ирака, сообщает 25 марта INA. Читайте также: Ирак купит партию вакцины «Спутник V»

18:05 25.03.2021 Швеция частично возобновляет вакцинацию препаратом фирмы AstraZeneca.

18:52 25.03.2021 Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции за последние недели увеличилось. 23 марта государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что за последние две недели заболеваемость по стране составила чуть более 600 случаев на 100 000 жителей. В ряде регионов этот показатель еще выше. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet. Об этом: В Швеции растет число случаев заражения коронавирусом

18:52 25.03.2021 Издание El Observador сообщает о том, что вертолет ВВС Уругвая с вакциной компании Pfizer от COVID-19 загорелся при аварийной посадке. В результате инцидента уничтожено около 180 доз вакцины.

18:55 25.03.2021 24 марта в Риксдаге «Шведские демократы» и «Левые» проголосовали против выделения средств на создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. «Умеренные» и «Христианские демократы» при голосовании воздержались. Однако четыре партии, подписавшие «Январское соглашение», дали зеленый свет на финансирование фонда ЕС, предназначенного для исправления последствий пандемии коронавируса в экономике. Об этом: Швеция одобрила создание фонда по восстановлению экономики ЕС

19:01 25.03.2021 Президент Молдавии Майя Санду обратилась к России за помощью в поставках вакцины «Спутник V». «Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине «Спутник V», учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала Санду в своём телеграм-канале.

19:32 25.03.2021 Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ пока не получили полный пакет документов по вакцине «Спутник V» для преквалификации.

19:44 25.03.2021 Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, ранее приостановленное из-за пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: Россия с апреля возобновит авиасообщение с шестью странами

20:13 25.03.2021 Уровень бедности в Киргизии вырос с 20,1% в 2019 году до 31,1% в 2020 году. За чертой бедности оказались еще 700 тысяч граждан, что является значительной цифрой для страны с населением в 6,6 млн человек. Подробности в материале: Из-за пандемии за чертой бедности оказались еще 700 тысяч жителей Киргизии

20:23 25.03.2021 Агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание договора о поставках вакцины против COVID-19 на территорию Евросоюза.

20:37 25.03.2021 По данным на25 марта, в Италии умерли 106 799человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (как и днем ранее). Число подтвержденных носителей выросло на23 696(днем ранее — на21 267). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 464 543 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 562 856человек — на1548 больше, чем днем ранее. Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привито 4,5% населения

20:38 25.03.2021 Президент США Джо Байден планирует объявить о намерении создать условия для того, чтобы в течение 100 дней после его инаугурации в стране было сделано не менее 200 млн прививок от COVID-19. Об этом сообщает CNN.

20:41 25.03.2021 Европейский союз должен заставить фармацевтические компании уважать и соблюдать заключенные соглашения о поставках вакцин от коронавируса, заявил спикер Европарламента Давид Сассоли.Власти ЕС не могут позволять фармкомпаниям новых отклонений от графика, подчеркнул он. Читайте также: Спикер Европарламента: нужно заставить фармкомпании выполнять контракты

20:44 25.03.2021 Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm (cc) Ministerio de Defensa del Perú

20:49 25.03.2021 10-летний венецианский кот Морфей полностью излечился от коронавируса, передают местные СМИ. Животное заразилось от собственных хозяев в конце 2020 года, Морфей был первым котом в Италии, в отношении которого этот диагноз был подтвержден официально. Читайте подробнее: Заразившийся коронавирусом кот из Венеции выздоровел