Тамбов, , 19:43 — REGNUM Тамбовский областной суд вынес приговор жителю города Котовска, который в 2020 году изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Вечером 7 марта 2020 года мужчина в селе Бокино Тамбовского района, проезжая на автомобиле, увидел девочку 2006 года рождения, избил её, насильно посадил в машину, отвёз в безлюдное место и изнасиловал. После этого он задушил жертву, закопал тело на территории города Котовска и повредил телефон, который забрал у неё.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием», «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчину признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строго режима.

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