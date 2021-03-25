Приштина, , 02:18 — REGNUM Доника Гервалла, представительница гражданского движения Вьосы Османи «Дерзай», 23 марта заняла пост заместителя премьер-министра Косово Альбина Курти и министра иностранных дел. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Партия власти «Движение за самоопределение», в составе которого участвовало в выборах 14 февраля движение Османи, делает ставку на диаспору, и поэтому в новом правительстве Косово двое министров являются гражданами других стран — Германии и Норвегии.

Так, Доника Гервалла, 1971 года рождения, в восемь лет вместе с семьей бежала из Приштины в Германию из-за политических преследований, после чего с 1982 года жила в Албании.

В 1990 году Гервалла участвовала в студенческих протестах против социалистического режима, а в 1992 году, после его падения, уехала из Албании, чтобы получить образование в Германии.

Уже в 1991 году политик присоединилась к Демократической лиги Косово (ЛДК) и уже через два года вошла в состав руководства этой партии. В годы Косовской войны Гервалла представляла интересы Косово в правительстве Германии и Бундестаге, а также в СМИ.

В 2015 году Гервалла возглавила отделение ЛДК в Германии, однако уже в 2018 году, после внутренних реформ в партии покинула ее ряды.

Супругом новой главы МИД Косово является Стефан Шерц, бывший депутат Бундестага из рядов Христианской демократической лиги. У пары есть пятеро детей, их семья проживает в Бонне, в Германии.

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