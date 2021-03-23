Москва, , 19:39 — REGNUM Компания «Яндекс» может быть оштрафована на сумму до полумиллиона рублей за распространение недостоверной рекламы в сервисе «Яндекс.Директ». Об этом сообщили 23 марта в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

По информации ведомства, в ноябре 2020 года посредством «Яндекс. Директ» распространялись рекламные объявления об оказании финансовых услуг со стороны компании «Интермакс», не имевшей на это необходимой лицензии, что комиссия ФАС признала нарушением федерального закона «О рекламе».

В антимонопольной службе напомнили, что законом установлен запрет на рекламу товаров и услуг, реализация и предоставление которых требует получения лицензии или других специальных разрешений.

«Интермакс» отсутствует в реестре финансовых организаций, имеющих лицензию Банка России на осуществление соответствующей деятельности, а значит не имеет права рекламировать такие услуги», — пояснили в ФАС.

Отмечается, что «Яндекс», выступивший в данном случае распространителем рекламы не имеющей лицензии организации, нарушил пункт 7 статьи 7 закона «О рекламе», в связи с чем получил от ведомства предписание о прекращении нарушения.

ФАС также готовит к возбуждению дело об административном правонарушении по статье 14.3 КоАП РФ, в соответствии с которой «Яндексу» грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.