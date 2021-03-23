Приштина, 23 марта 2021, 22:07 — REGNUM Глава миссии Евросоюза в Косово Томаш Шуньог 22 марта обратился с поздравлениями к недавно избранному премьер-министру Косово Альбину Курти и высказал готовность к углублению сотрудничества между Косово и Евросоюзом.
На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что в Евросоюзе продолжат поддерживать прогресс Косово.
22 марта парламент Косово утвердил правительство Альбина Курти 67 голосами из 120 возможных.
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