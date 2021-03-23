Приштина, , 22:07 — REGNUM Глава миссии Евросоюза в Косово Томаш Шуньог 22 марта обратился с поздравлениями к недавно избранному премьер-министру Косово Альбину Курти и высказал готовность к углублению сотрудничества между Косово и Евросоюзом.

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что в Евросоюзе продолжат поддерживать прогресс Косово.

Томаш Шуньог «Поздравления избранному премьер-министру Косово Альбину Курти. Мы готовы углублять сотрудничество Евросоюза и Косово, с открытым и эффективным правительством, которое будет своевременно приступать к решению вопросов, имеющих жизненно важное значение для Косово. Офис Европейского союза в Косово продолжит поддерживать прогресс Косово всеми силами».

22 марта парламент Косово утвердил правительство Альбина Курти 67 голосами из 120 возможных.

Читайте ранее в этом сюжете: Курти пообещал руководить правительством Косово, опираясь на факты и науку