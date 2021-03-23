Париж, , 19:33 — REGNUM Игрок футбольного клуба «Монако» (Франция) и сборной России Александр Головин заинтересовал ряд европейских клубов. Об этом 23 марта передает РИА Новости.

«Александр Головин — игрок европейского уровня. Это свершившийся факт. Поэтому к нему — устойчивый интерес со стороны разных клубов. Но о конкретике говорить рано», — отметил источник.

Ранее появилась информация, что «Монако» готов продать Головина летом.

Футболист выступает за «Монако» с 2018 г. В этом сезоне провел 14 матчей в чемпионате Франции, отметился 4 голами и 7 результативными передачами.