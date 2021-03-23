Вашингтон, , 19:36 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено более 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, коронавирус выявлен еще у 50 584 жителей США. Вчера в стране выявили 33 645 случаев. С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 29,87 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 590, а общее число перевалило за отметку в 542 949. Отметим, что количество погибших резко упало, на прошлой неделе цифры превышали 1500.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.