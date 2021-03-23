Уфа, , 20:55 — REGNUM Проверку по факту падения шестилетнего ребенка из окна 12-го этажа дома организовала прокуратура Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По предварительной информации, в Уфе вечером 22 марта шестилетний мальчик на короткое время остался один в квартире дома по ул. Энтузиастов. Он открыл окно и выпал. Ребенка срочно доставили в больницу.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, работы служб системы профилактики, действиям матери.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе ребёнок выпал из окна с 12-го этажа и выжил.

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