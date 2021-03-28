28 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Каждую неделю в Петербурге собирается киноклуб «Против течения». Люди стараются смотреть фильмы, которые чем-то прославлены в мировом кинематографе или представляют интерес с точки зрения их актуальности. А посмотрев, спорят. Об этих фильмах и спорах вокруг них — в проекте «Воскресный киноклуб».

Юдкевич Игорь, , 00:14 — REGNUM 1. Начало очень понятно предполагает «лечебную неспешность» — режиссер Гвидо Ансельми приезжает на водолечебный курорт, а на носу у него съемки грандиозного шедевра, злободневного (1963 год), о страхе перед ядерной войной, о космосе, о вере… Только добиться душевного спокойствия, сосредоточенности, ясности мысли, но не тут-то было… Недаром в процесс потребления целебной «минералки» начинают вплетаться звуки «Полёта валькирий», спокойствию не бывать.

Цитата из к/ф «8½». Реж. Федерико Феллини. 1963. Италия, Франция

2. Вслед за Ансельмо на курорт сходит «лавина» из его съемочной группы, сценариста, продюсера, критика. Приезжает его любовница, приезжают многоопытные актрисы, дебютантки и просто девушки, готовые попытать счастья: вдруг они приглянутся режиссеру и он возьмет их в фильм? И не теряет времени даром профессиональный критик, который хочет уничтожить все, до чего дотянется своей мыслью. И еще, еще, все больше людей, которым есть дело до Гвидо Ансельмо.

3. В таких условиях, когда работа над фильмом как будто началась, а ясность замысла так и не пришла, окружающее превращается для режиссера в сумасшедший дом, бардак, место, в котором ему необходимо найти уголок спокойствия или обнаружить вдохновение немедленно, чудесным образом. Но как это сделать, если даже поспать по-человечески не получается? Если все несут тебе свои проблемы и идеи и уйти от них некуда?

4. С этого момента Ансельмо начинает «проваливаться» в сны и мечты, сны наяву и мечты о том, что ясность замысла надо поймать и «свести с небес на землю», может быть, удостоившись аудиенции у кардинала, отдыхающего на том же курорте (неудача!), или вызвав из другого города свою жену, которая, может быть, поймет и подскажет решение (неудача!), или еще как-нибудь… Но и во снах, и наяву Ансельмо терпит неудачу за неудачей.

Цитата из к/ф «8½». Реж. Федерико Феллини. 1963. Италия, Франция

5. Один из зрителей, рассуждая после просмотра о трагикомических метаниях главного героя, заметил, что тому не хватает силы воли. «Вот в моей работе», пояснил он, «люди, которые хотят достичь результата, вынуждены брать себя в руки и вести минимально здоровый образ жизни. Тогда и организация четкая, и планирование, и дело идет в правильном темпе». Но беда Ансельмо в том, что он и сам это понимает, он ведь уже состоявшийся режиссер (и альтер эго самого Феллини), просто окружающие рвут его на части, постоянно требуя его внимания. И достаточно ли для человека искусства быть «просто здоровым и выспавшимся»?

6. О разорванности души главного героя говорят и его сны, где вместо долгожданного вдохновения к нему приходят толпы женщин, которыми он вынужден повелевать. Мечта о музе заменилась мечтой о гареме? Какое уж тут вдохновение, когда все, что остается, это воображаемое господство, где же здесь свобода и творчество? Только вот когда в реальности «сумасшедшего курорта» появляется актриса, которая, казалось бы, и способна вдохновить несчастного Ансельмо, чтобы он взял себя в руки и внес порядок в творящийся вокруг него распад, он теряется, не справляется, ему нечего сказать. «Это все потому, что ты не умеешь любить», говорит ему несостоявшаяся муза.

Цитата из к/ф «8½». Реж. Федерико Феллини. 1963. Италия, Франция

7. Так что же, трагикомедия обернулась полноценной трагедией и Ансельмо не зря начинает мерещиться самоубийство? Помощь придет, придет неожиданно и из источника, который казался вовсе второстепенным при первом знакомстве. Это друг режиссера, который избрал для себя цирковую стезю и развлекает курортников эстрадными номерами вроде «угадывания мыслей». Не справившись с «большой темой» фильма о человечестве, провалив пресс-конференцию, Гвидо Ансельми приходит в себя и вновь обретает в себе режиссера под звуки клоунского оркестра, который привел его друг циркач. Всё вдруг встает на свои места, «пошла массовка», только вот почему в ней угадываются кроме привычных уже персонажей и те, кто должен быть далеко, и даже те, кто уже умер?

8. Но фильм состоялся, и он оказался в нашем просмотре совсем не только о режиссере, который почти провалил съемки. Что интересно, здесь мнения зрителей разделились. Те, кто не заинтересовался главным героем, посчитав его просто растяпой-неудачником, не поверили в возможность исправить такой качественно сплетенный венок неудач. А кто-то увидел в клоунаде и шутовском оркестре луч надежды, что юмор (как прославленное средство преодоления боли) поможет герою сделать шаг в сторону от своих проблем и показать то, чего от него все так ждут. Так вот же он, уже управляет съемками фильма с мегафоном в руке!

½. А может быть, друг Гвидо Ансельмо, который показывал на эстраде «угадывание мыслей», действительно умеет угадывать мысли?

Цитата из к/ф «8½». Реж. Федерико Феллини. 1963. Италия, Франция

Федерико Феллини, снимая свой шедевр в далеком 1962 году, не брал в расчет сложности, которые возникнут у современного, особенно молодого зрителя при просмотре. Теперь, в 2021-м, фильм для многих выглядит как загадка, которую приходится разгадывать, ведь явь, сон, мечты и воспоминания не отделены в повествовании четкими границами, привычных подсказок нет. Интересно, что, обсуждая фильм, некоторые зрители пришли от состояния «я бы не понял о чем это, если бы смотрел один» к обоснованной точке зрения на то, что происходило на экране. Да и, правду сказать, неужели в современном нам мире мало происходит такого, на понимание чего приходится класть нешуточные усилия? А сама загадка этого фильма обернулась увлекательным путешествием в мир грез и препятствий, которые так мощно воздвиглись на творческом пути главного героя, «знаменитого режиссера Гвидо Ансельми».