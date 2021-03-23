Москва, , 19:26 — REGNUM Минстрой в ближайшее время разъяснит регионам, «с чем едят» новый закон о комплексном развитии территорий. Принятый в конце прошлого года, он стал революционным шагом в интенсивном освоении городов. Не на окраинах, а в центральных районах, не точечные «свечки» без инфраструктуры, окруженные ветхими домами, а новые современные районы, спланированные так, чтобы было удобно, комфортно и уютно. Миллионы обитателей ветхого жилья смогут в обозримом будущем отпраздновать долгожданное новоселье: к государственному финансированию присоединятся инвестиции бизнеса. Уже сегодня идет активное обсуждение закона, каждый город примеряет его на себя как новое платье, которое требует подгонки по фигуре. На каждом участке важно оценить все: от состояния коммунальных сетей до возможного изменения транспортных путей. Методические рекомендации Минстроя, разъясняющие сложные моменты реализации, конечно, ждут во всех концах страны.

Зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Павел Федяев (слева) и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин (справа) Личный архив П.Федяева

Стать территориями комплексного развития по всей стране сегодня имеют все шансы более ста земельных участков общей площадью более 2,7 тысячи гектаров. На них можно построить более 10 млн квадратов жилья.

«Несмотря на то, что ветхого жилья очень много по стране в целом, скажем, в Сибирском федеральном округе территории, которые отвечают требованиям комплексного развития, рассредоточены очень неравномерно, — прокомментировал зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Павел Федяев. — Например, в Новосибирской области это более сорока участков, в Омской двадцать пять, в Кемеровской области двадцать два, а в Томской области это всего два участка, в Алтайском крае и Тыве по одному, а в Хакасии вообще ни одного. Здесь есть над чем работать, конечно. Нам нужно понять, действительно ли подходящих территорий где-то с избытком, а где-то совсем немного, или муниципалитеты пока не в полной мере открыли для себя перспективы развития в рамках нового закона».

Пока наиболее системно к прочтению закона о КРТ подошли в Красноярском крае, но в Минстрое надеются, что после подготовки методических рекомендаций, к лидерам подтянутся и остальные города: зоны деградирующей застройки так или иначе есть в каждом.

«Аварийное жилье сейчас активно расселяется, благодаря увеличению федерального финансирования сроки уменьшаются. Например, в Кузбассе многие жители, которые в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья должны были переехать в 2022—2023 годах, справят новоселье уже до конца 2021 года, — отмечает Павел Федяев. — За 2019−2020 год с карты Кузбасса исчезли 114 ветхих домов, из аварийного жилья расселено 1906 семей. До конца года в новые дома переедут еще 1265 семей. Дополнительные средства не решат проблему аварийного и ветхого жилья полностью, но позволят ускорить процесс расселения людей на год. В целом по стране до 1 июля 2022 года планируется расселить более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья. А вот по ветхому жилью, которое по факту часто мало чем отличается от аварийного, но при этом не подлежит сносу, ситуация намного серьезнее, причем, объемы его быстро растут. Механизм КРТ должен стать тем инструментом, который позволит нам подобраться к решению этой проблемы, и правительство готово оказать застройщикам всестороннюю поддержку. Это и программа «Стимул» для строительства инженерных сетей. И это и программа льготной ипотеки, которая помогла выжить строительной отрасли в 2020 пандемийный год. Если она и дальше сможет простимулировать устойчивый спрос на первичном рынке, это значит, что застройщики будут уверены в своих перспективах и будут более активно принимать решение о вхождении в программу КРТ».

Другими словами, льготная ипотека должна уже на старте запустить механизм работы комплексного развития территорий. При растущих по объективным причинам ценах на квадратный метр (в котором низкий ипотечный процент «виноват» в последнюю очередь, это сумма многих факторов, таких как подорожание стройматериалов и металлопроката, отток рабочей силы, переход на систему эскроу-счетов) именно льготная ипотека остается для россиян порой единственным доступным вариантом купить собственную квартиру. А для инвесторов стабильный спрос — это уверенность в завтрашнем дне, запуск новых проектов и в том числе масштабное строительство новых городских районов, которые в рамках комплексного развития территорий должны уже скоро появиться на градпланах российских городов.