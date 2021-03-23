Москва, , 19:27 — REGNUM Сегодня, 23 марта, на YouTube-канале Gazgolder был опубликован новый выпуск шоу «Вопрос ребром», ведущим которого выступает рэпер Баста. Зрители проекта не оценили тот факт, что гостьей в нём стала певица Инстасамка, и выразили своё недовольство в комментариях к ролику.

«Супер! «Вопрос ребром» снова на наших экранах! Теперь осталось дождаться нормальных гостей!» — поделился Славик Мартынов.

«Баста ну ты ж нормальный парень, ну зачем тебе вот это вот всё! Я был в Ростове, там тебя все по имени отчеству только называют. А ты тут всяких Инстасамок зовёшь», — прокомментировал пользователь Полное TV.

«Василий, знайте, дизлайки ставят не именно вашей работе, а именно вашей гостье», — уточнил Alex Savin.

«Используйте мой коммент как дизлайк именно Инстасамке, а не выпуску», — предложил Камиль Хабибуллин.

В феврале 2021 года рэп-исполнительница Инстасамка была замешана в скандале с визажистами. Она засняла на видео, как оскорбляет «обслуживающий персонал» и выбрасывает их личные вещи на лестничную площадку.

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