Москва, , 19:14 — REGNUM Положительно оценила Москва инициативу Эр-Рияда по мирному урегулированию ситуации в Йемене, сообщили 23 марта в пресс-службе российского МИД.

Комментируя заявление саудовского министра иностранных дел Фейсала Беи Фархана, анонсировавшего инициативу Эр-Рияда по мирному урегулированию в Йемене, российское ведомство отметило, что Москва приветствует этот шаг.

Российская сторона отмечает, что надёжное урегулирование возможно, если будут учтены интересы «всех ведущих йеменских политических сил».

«Это предполагает полное снятие морской, воздушной и сухопутной блокады территории страны, а также осуществление других неотложных практических шагов, нацеленных на выправление критической социально-экономической и гуманитарной ситуации в Йеменской Республике», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудиты, возглавляющие так называемую антитеррористическую коалицию в Йемене, выступили с инициативой прекращения огня в республике, охваченной гражданской войной.

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