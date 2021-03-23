Мадрид, , 19:14 — REGNUM Список самых перспективных молодых игроков мирового футбола опубликовал портал Goal 23 марта. В рейтинге — футболисты, которые родились не позднее 1 января 2002 г.

I место досталось полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати. На ii месте — Эдуардо Камавинга из «Ренна», на III — Джованни Рейна из дортмундской «Боруссии».

Игроков из РФ в списке нет.

Ранее подобный рейтинг составил L'Equipe. Игрок «Рубина» (Казань) и сборной Грузии Хвича Кварацхелия занял 34 место.