Самара, , 20:56 — REGNUM Уголовное дело по факту падения наледи с крыши на женщину возбуждено в Самарской области. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Отрадный в марте текущего года. С крыши дома, расположенного по ул. Гайдара, на женщину упала наледь. В результате они получила ушибы. Врачи оказали ей медицинскую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователям предстоит установить личности подозреваемых, а также обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело по факту падения наледи с крыши дома на ребенка.