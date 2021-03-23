23 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Президент США Байден со своими оскорбительными в адрес президента России заявлениями, безусловно, войдет в историю. Этот шаг уже признан спланированной провокацией, цель которой — вывести Владимира Путина за пределы мировой элиты. Американское руководство сосредоточило свой гнев на личности нашего президента, видимо, полагая, что с некоторыми иными руководителями России удастся «поладить» и направить империалистический передел мира в выгодном для Запада направлении.

Елена Панина, , 19:34 — REGNUM Сегодняшнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о намерении работать с Россией в сферах, отвечающих американским национальным интересам, в частности, в сфере стратегической стабильности, выглядит попыткой добавить ложку мёда в бочку дёгтя, выливаемого ежедневно на Россию Соединенными Штатами и их союзниками.

Вызов (контрольный) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент США Байден со своими оскорбительными в адрес президента России заявлениями, безусловно, войдет в историю. Этот шаг уже признан спланированной провокацией, цель которой — вывести Владимира Путина за пределы мировой элиты. Американское руководство сосредоточило свой гнев на личности нашего президента, видимо, полагая, что с некоторыми иными руководителями России удастся «поладить» и направить империалистический передел мира в выгодном для Запада направлении.

«Длинная» провокация, задуманная много лет назад для дискредитации лично Путина, сегодня достигла своей кульминации. Коллективный афронт начался еще на австралийском саммите «двадцатки» и продолжается до сего дня, то утихая, то снова взрываясь.

Почти одновременно с Байденом премьер Британии Борис Джонсон назвал Россию «врагом номер один» и пообещал на 40% увеличить ядерный потенциал своей страны. Так что все идет к тому, что население ведущих стран «свободного мира» ментально скоро будет готово к войне против России.

В качестве альтернативы нам предлагается примитивная, в расчете на нашу наивность, схема: избавьтесь сами от Путина, и тогда войны не будет. А пока Запад старается любыми путями спровоцировать Кремль на силовой ответ. Провокации направлены именно на развязывание военных действий. Они хотят довести Россию до такого состояния, когда очередной плевок в нашу сторону обернется большой кровью.

Иосиф Сталин за работой. 1936

Западу подобный план не удалось реализовать накануне Второй мировой войны, когда Сталин отказался от сомнительной чести стать виновником развязывания мировой бойни.

Спустя 80 лет Запад вновь надеется, что старый план сработает, что лидер великой и сильной России, несмотря на свой спокойный и уравновешенный ответ, не снесет обиды. Ответ на оскорбления, несомненно, будет дан. Но не там и не так, как планирует Запад, а асимметричным образом.

В этой связи вспоминаются слова Путина о том, что «большевики, формируя Советский Союз, по каким-то … причинам передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований…»

Тем более что свою фразу Путин заканчивает так: «…Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано».

Уж куда яснее. Себе в ущерб Россия подарки не делает и не позволит использовать их против России. Это прямое предупреждение Западу. В данном случае наш асимметричный ответ должен быть на постсоветском пространстве. А кроме того, и на западном направлении.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что «Евгений Викторович Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями». Цели и задачи организации — борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов. Документы Фонда переданы для регистрации. С сегодняшнего дня ведётся работа в режиме инициативной группы».

И все же, если подытожить происходящее, можно с сожалением констатировать — война продолжает приближаться и к нам, и к ним.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ