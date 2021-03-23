Владимир, , 19:04 — REGNUM Директором департамента ветеринарии Владимирской области с 22 марта назначен Дмитрий Лозовой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Дмитрий Лозовой имеет учёную степень доктора ветеринарных наук, в Федеральном центре охраны здоровья животных прошёл трудовой путь от ветеринарного врача до директора. Также он занимал руководящие должности на Покровском заводе биопрепаратов и в компании «Рассвет медицины».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии в административной реформой, которую провели в администрации Владимирской области, региональный департамент ветеринарии входит в блок ведомств, деятельность которых координирует вице-губернатор Александр Ремига.

Ранее в администрации также произошли крупные кадровые перестановки. 19 марта директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова ушла в отставку — администрация расторгла с ней контракт «по инициативе служащей». Исполняющим обязанности директора департамента назначен его прежний заместитель Александр Жестков.

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