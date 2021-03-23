Париж, , 19:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 23 марта во время поездки в центр вакцинации в Валансьене объявил о начале вакцинации учителей. Об этом сообщает Ouest-France.

Макрон заявил, что учителя смогут вакцинироваться с середины или конца апреля, как только количество вакцин в наличии достаточно увеличится, и что начиная с 27 марта программа вакцинации будет расширена на людей в возрасте от 70 до 75 лет без сопутствующих заболеваний. Также во время своего визита президент Франции призвал вакцинировать «по максимуму», «каждый день», «утром, днем и вечером».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго предложила вакцинировать «всех, кто хочет».

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