Кострома, 23 марта, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Костромской области продолжает развиваться тема, связанная с профилактикой отравлений жителей угарным газом, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В адрес компаний, занимающихся установкой и заменой пластиковых окон, начали приходить рекомендательные письма. В них власти говорят о росте количества летальных случаев, связанных с неисправностями газового оборудования и систем вентиляции. Для минимизации подобных трагедий чиновники просят предпринимателей советовать гражданам устанавливать приточные клапаны на окна.

https://pixnio.com Газовая плита

Корреспондент ИА REGNUM поговорил с экспертами и выяснил, способны ли устройства, предназначенные для подачи свежего воздуха в помещение, предотвратить несчастные случаи в квартирах.

По сведениям руководителя компании «Доберман-монтаж» Максима Шарова, установка приточного клапана на окно в Костромской области стоит от 1 до 2 тысяч рублей. Сумма зависит от того, устанавливает человек новое окно или просит специалистов приспособить устройство на уже имеющийся оконный блок. Эксперт полагает, что ставить приточные клапаны стоит только в квартирах и домах, оборудованных автономной системой отопления.

«В Костромской области актуальные цены на приточные клапаны варьируются от 1 до 2 тысяч рублей. Одну тысячу специалисты просят, если человек устанавливает новое окно и предусматривает клапан, две — если ему нужно установить клапан на имеющееся окно. Во втором случае сумма больше, потому что все компании берут деньги за выезд специалиста и работу на дому. Лично я считаю, что устанавливать приточные клапаны в квартирах с централизованным отоплением в сегодняшних реалиях не нужно. Не секрет, что зимы у нас холодные, имеют место недогревы домов — клапан приведёт к тому, что человек будет просто замерзать у себя в квартире. Другое дело — автономное отопление, когда тепло в доме можно настроить под себя».

С ним отчасти согласен директор торгово-производственной компании «Олимп» АндрейАндирианов. Он указал, что перед установкой приточного клапана в помещении, где находится газовое оборудование, необходимо замерить уровень влажности. В противном случае устройство может спровоцировать появление конденсата и плесени в помещении.

«Навязывать установку приточных клапанов всем без разбора точно не стоит. Это не панацея. При недостаточном обогреве помещения и морозах клапан промёрзнет, и это обязательно будет пагубно воздействовать на всё окно в целом. Перед установкой клапана нужно понять, насколько влажный воздух в помещении, насколько хорошо оно проветривается. В ряде случаев приточный клапан будет нерациональным решением — люди будут просто отапливать улицу, страдать от микросквозняков . Так что в каждом конкретном случае надо разбираться — нужно это или нет».

Более радикальное решение проблемы с участившимися случаями отравления костромичей угарным газом предложил руководитель компании «Трубочист 44» Сергей Кириенко. Он полагает, что государство на законодательном уровне должно запретить использовать в многоквартирных домах газовые колонки с открытой камерой сгорания.

«Начинать разговор о решении проблемы с отравлениями людей угарным газом стоит вообще не с обсуждения приточных клапанов. Убирать надо саму причину. Я считаю, что в многоквартирных домах вообще должно быть запрещено использование теплогенераторов с открытой камерой сгорания, так как все беды в большинстве случаев происходят именно из-за них. Такие колонки опасны сами по себе — открытая камера основана на естественной тяге, воздух для горения берётся из помещения, где установлено оборудование. При недостаточно хорошей вентиляции возможна трагедия. А люди у нас, к сожалению, плохо следят за состоянием вентиляционных каналов, а если сломается колонка — зовут на помощь соседа, а не специалиста. Вместо таких колонок надо устанавливать котлы с закрытой камерой сгорания. Да, это на порядок дороже. Но они полностью автономны, воздух для горения берут с улицы — риски минимальны. А что касается клапанов — я согласен с предыдущими комментаторами. Если делать это без проектных решений и расчётов, через 10 лет из-за регулярного промерзания в квартирах могут начать крошиться стены, пойдёт нарушение кладки, мы получим негодное жильё. И люди будут судиться с теми, кто понудил их установить эти устройства. Делать всё нужно с умом».

Всего в Костромской области газифицировано 4,6 тысячи многоквартирных домов. В Костроме газом пользуются более половины жителей — 198 тысяч человек. В 60 тысячах квартир костромичей установлены газовые колонки с открытой камерой сгорания.