Саранск, , 18:59 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов побывал в новом детском саду в селе Белозерье, строительство которого завершилось в конце 2020 года, а с января детсад уже принимал новых воспитанников.

Строительство началось в 2019 году, общий объем финансирования составил 161 мл рублей. В детском саду семь групп, оборудованы спортивный и музыкальный залы, изостудия, компьютерный класс, также имеются кабинеты дополнительного образования, логопеда, психолога. В учреждении проходит эксперимент по работе с дошкольниками студентов старших курсов пединститута.

«Малыши замечательные — никакой зажатости перед взрослыми нет, условия для обучения и воспитания достойные, и вообще настрой в детском саду и у детей, и у педагогов очень хороший. Мы и дальше будем вас всячески поддерживать, помогать в решении важных социальных вопросов», — отметил руководитель республики.

Кроме того, Здунов провел встречу с родительской общественностью и педагогами, обсудив самые острые вопросы. В частности, одной из самых наболевших является проблема двухсменного обучения в белозерской школе, этот режим не устраивает ни педагогов, ни родителей. Врио главы республики пообещал решить вопрос за счет строительства нового корпуса школы. Также обсуждалось привлечение молодых педагогических кадров в район, родительский контроль над питанием школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография», в Саранске в 2022 году начнется строительство открытого ВМХ трека Суперкросс для проведения спортивных мероприятий уровня Кубков мира и Европы.

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