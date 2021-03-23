Москва, , 18:57 — REGNUM Рейтинг «Единой России» вдвое выше аналогичного показателя ближайшего политического конкурента — КПРФ. Об этом сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский во время круглого стола, посвященного выборам в Госдуму-2021.

«Рейтинг «Единой России» — 33%. Он находится в коридоре 30−35% по данным большинства исследовательских институтов. КПРФ — 16%, ЛДПР — 9%, «Справедливая Россия — За правду» — 8% (здесь мы видим рост внимания к партии и ожидания от перезагрузки)», — сказал он.

У «Единой России» достаточно высокий электоральный потолок, подчеркнул Виктор Потуремский. «По ответу на вопрос «допускаете или исключаете для себя голосование за «Единую Россию», мы видим, что 54% допускают голосование за «Единую Россию», — пояснил он.

Виктор Потуремский отметил, что при этом три четверти россиян считают, что партия власти победит по итогам голосования 19 сентября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Выборы в Государственную Думу состоятся в Единый день голосования 19 сентября. В начала марта «Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования, которое пройдет с 24 по 30 мая. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей — с 19 апреля по 28 мая. Голосование будет организовано по максимально открытой первой модели, когда проголосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги процедуры подведут 1 июня. После этого списки кандидатов от «Единой России» утвердит Съезд.