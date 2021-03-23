Самара, , 19:01 — REGNUM Мужчину осудили за посягательство на жизнь полицейских в Самарской области. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что в июле прошлого года в обвиняемый в нетрезвом состоянии пришел домой к своей супруге, в результате они поссорились. Фигурант уголовного дела стал наносить женщине удары, а соседи вызвали стражей порядка, поскольку услышали шум. Прибыв на место происшествия, полицейские попытались зайти в квартиру — в этот момент фигурант уголовного дела бросил в них гранату. Один из полицейских закрыл собой хозяйку квартиры. Произошел взрыв. В итоге женщина и сотрудник правоохранительных органов получили ранения. Эти же стражи порядка обезвредили обвиняемого, у которого в руках была еще одна боевая граната.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство, посягательство на жизнь стражей порядка, незаконное хранение взрывчатых устройств. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима, штрафу в доход государства в размере 50 тысяч рублей, а также к ограничению свободы на 1,5 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области женщину осудили за оскорбление судьи и следователя.