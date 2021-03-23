Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Санкции против Индии за покупку вооружений в России могут оказаться не лучшим шагом в отношениях Вашингтона и Нью-Дели, заявил 23 марта в американском Конгрессе потенциальный глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США, адмирал Джон Акуилино.

Назвав Индию «отличным партнёром» Штатов, Акуилино отметил, что санкции против этой страны могут оказаться не лучшим «шагом вперёд». Вероятно, лучше было бы предоставить Индии альтернативы.

Акуилино «Мы продолжим конкурировать с Россией в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта Вашингтон заявил, что из-за контракта Индии с Россией по С-400 нужно вводить санкции в отношении Нью-Дели.

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