Владимир, , 18:55 — REGNUM В администрации Владимирской области социальный блок ведомств разделили на два блока — социального обслуживания и социального развития. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации, такой шаг нужен был, чтобы распределить нагрузку между заместителями губернатора и ужесточить контроль за деятельностью курируемых ими ведомств.

За блок социального обслуживания отвечает Сергей Шевченко, блок социального развития курирует Григорий Вишневский. В ведение заместителя губернатора Аркадия Боцан-Харченко, курирующего вопросы стратегического развития, добавится политический блок ведомств, который объединился со стратегическим.

Также был ликвидирован региональный комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению. Его сотрудники перейдут в управление промышленности департамента экономического развития Владимирской области. Департамент экономического развития входит в блок ведомств, деятельность которых координирует первый замгубернатора Александр Ремига.