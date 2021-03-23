Белград, , 18:54 — REGNUM Новая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в Сербию, передаёт 23 марта агентство Tanjug.

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Самолёт с вакциной прибыл в белградский аэропорт Никола Тесла, где в настоящее время осуществляется его разгрузка. Ожидается, что уже в ближайшее время новые партии препарата будет распределены по пунктам вакцинации.

Согласно последним официальным данным, по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса в Сербии получили уже почти 2,2 млн человек, что составляет около трети населения страны. Обеими компонентами вакцины привиты свыше 865 тысяч человек.

Помимо «Спутник V» для вакцинации в Сербии доступны также препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm на выбор. При этом, по информации посла России в Белграде Мирослава Лазански, около 85% жителей республики отдают предпочтение именно российскому препарату.