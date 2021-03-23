Москва, , 18:54 — REGNUM Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований к организации детского отдыха, введенных из-за COVID-19, в частности отменить требование об отдыхе несовершеннолетних лишь в своем регионе, а также допустить наполняемость объектов отдыха до 75%.

Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 22 марта.

Также в проекте говорится о том, что исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей, деятельность которых на данный момент запрещена.