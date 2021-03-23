Москва, , 18:42 — REGNUM Любимый всеми с детства вкус шоколада «Алёнка» заиграет новыми красками. Фабрика «РОТ ФРОНТ» компании «Объединенные кондитеры», где производят легендарную марку, запустила производство шести новых видов этого кондитерского изделия с различными начинками. Останавливаться на этом в компании не планируют и намерены еще больше расширить список своих новинок. ИА REGNUM рассказали об особенностях производства шоколада из натуральных какао-бобов.

Фабрике в Москве, на которой производят шоколадные плитки «Алёнка», исполнилось уже 195 лет. Наряду с продолжительной историей сегодня это предприятие может похвастаться цехами с новейшим оборудованием и одним из самых массовых производств в стране. На фабрике «РОТ ФРОНТ» действует полный цикл производства. То есть никаких полуфабрикатов для выпуска шоколада не применяется — в качестве сырья используют какао-бобы, которые поступают в цеха прямо с плантаций из стран Африки и Латинской Америки. Их обработка — обжарка, очистка и размельчения производится уже в цеху. Этим процессам на фабрике уделяют пристальное внимание, а новое оборудование позволяет сохранять природные качества какао-бобов — как вкусовые, так и питательные. Во время переработки бобов сотрудники фабрики постоянно берут пробы продукции, отслеживая таким образом её качество.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник цеха Тимур Камалов, сперва какао-бобы поступают на предприятие и проходят предварительную очистку и сортировку. Далее от зёрен бобов отделяют кожуру — какаовеллу, затем происходит процесс дробления крупки и её обжарка. После охлаждения какао-крупка подается на измельчение. Затем полученное сырье проходит производственную стадию на шаровых мельницах, где оно обрабатывается до более мелкой фракции и подается на отливку или прессование, где происходит получение какао-масла и какао-жмыха, а в дальнейшем — какао-порошка.

Обработка какао-бобов в России происходит на немногих предприятиях, но похвастаться такой технологией, которую использует фабрика «РОТ ФРОНТ» в России не может больше никто. Её особенность заключается в том, что выработка какао-продуктов производится по новой методике. В классическом варианте какао-бобы сперва обжаривают, а лишь потом раздробляют, здесь же наоборот — в начале бобы дробят и затем обжаривают, что повышает объемы выпуска какао-масла.

«В нашем ассортименте более 3,5 тыс. наименований кондитерских изделий, в том числе и шоколад. Шоколад мы вырабатываем разных сортов. Какао-бобы из разных стран имеют совершенно разный вкус и запах. Поэтому мы закупаем какао-бобы в разных странах, чтобы обеспечить разный вкус для различных изделий. При этом мы не используем в производстве дезодорированное какао-масло. Дезодорация — это очищение от всех примесей. Мы это не делаем. Это позволяет сохранить натуральный и естественный вкус. Наверное, успех нашей продукции кроется в том, что все наши продукты сохраняют естественный вкус и аромат», — отметила руководитель пресс-службы «Объединенных кондитеров» Ольга Онучина.

Уникальность фабрики еще и в том, что утром она может переработать какао-масло, а уже вечером поставить шоколадную продукцию в магазины. Таким образом покупатели могут попробовать шоколад, совсем недавно вышедший с конвейера. Все потому, что свежести на этом производстве уделяют приоритетное внимание. Как отмечает заместитель управляющего директора «Объединённых кондитеров» Николай Васюков, у каждого продукта питания есть свой срок, после которого он теряет вкусовые качества. Именно поэтому путь от обработки какао-баба до магазина может занимать здесь всего один-два дня. Нужно ли говорить, что и качество, и вкусовые свойства такого шоколада намного выше, чем у кондитерских изделий, залежавшихся на складах, а затем на полках магазинов. Видимо потому продукция «Объединенных кондитеров» на протяжении многих лет пользуется большой популярностью среди покупателей. Так, по итогам 2020 года компания сумела увеличить свою долю на рынке кондитерских изделий в России до 18,2%. Причем одним лишь внутренним рынком здесь не ограничиваются. Шоколад Алёнка» «Бабаевский» и «Вдохновение» уже сумели покорить своим вкусом жителей 45 стран и продолжает своё победоносное шествие, завоевывая все новые рынки сбыта в мире. Только в 2020 году компании удалось увеличить в два раза свой экспорт в такие страны как Китай и Узбекистан, а также заново наладить поставки в ряд иностранных государств. Всего же в 2020 году «Объединенные кондитеры» смогли нарастить объём своего экспорта на 10%.

«То, что вы видели на производстве — одно из наших преимуществ. По сути, мы производим переработку начиная с мешка с какао-бобами. И в тот же или на следующий день полуфабрикаты и готовая продукция поставляется на технологический процесс для дальнейшего производства. Мы поддерживаем качество именно благодаря тому, что технологическая цепочка короткая. Думаю, ни для кого не секрет: то, что произведено месяц или больше назад не слишком хорошо сказывается на качестве продукции. Мы имеем ярко выраженный шоколадный вкус готовых изделий. Мы не пользуемся никакими усилителями вкуса или аромата. Мы постоянно инвестируем в новые лини. От 700 млн до 2 млрд рублей в год. Это линии для производства новых видов продуктов и для улучшения, усовершенствования уже существующих. К тому же мы — один из немногих производителей с российским капиталом, в кондитерской отрасли это случай уникальный», — отметил Васюков.

В ноябре 2020 года была запущена новая линия по производству шоколадных плиток «Алёнка» с шестью различными вкусами. Однако останавливаться на этом в компании не планируют и намерены в ближайшее время расширить ассортимент наполнителей. Есть у компании далеко идущие планы и относительно новых рынков сбыта. В 2021 году «Объединенные кондитеры» планируют расширить своё присутствие в таких регионах, как Африка и Ближний Восток, а также в Северной и Латинской Америке.