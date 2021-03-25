Приштина, , 03:32 — REGNUM Малоизвестный в Косово гражданин Норвегии Арменд Мехай 23 марта занял пост министра обороны в кабинете Альбина Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мехай родился в Косово в 1981 году, однако затем жил и работал в Норвегии. В 1999 году Мехай присоединился к вооруженным силам Норвегии, после чего принимал участие в миротворческих миссиях в Косово, Ираке, Афганистане, Чаде и ЦАР.

В 2012 году, в день празднования сотой годовщины провозглашения независимости Албании капитан Мехай был награжден главой Генштаба вооруженных сил Албании генерал-майором Джемалем Джункши медалью «За особые заслуги» за особый вклад в выполнение миротворческой миссии албанских вооруженных сил в республике Чад.

По словам Мехая, любовь к Косово, Албании и албанскому народу для него «свята».

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