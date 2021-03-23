Киев, 23 марта, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент ведет обсуждение со странами НАТО касательно широкого военного присутствия на территории государства военных подразделений сил Альянса, заявила на брифинге 23 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

NATO North Atlantic Treaty Organization Украинская пехота реагирует на инсценировку засады, Военные учения Rapid Trident / Saber Guardian. Яворовский полигон в районе Львова. 2015

Она уточнила, что такую возможность Украине дает статус партнера НАТО с расширенными возможностями, полученный летом 2020 года, к чему Киев «достаточно серьезно относится».

«Мы подготовили предложения, подали их странам Альянса и ведем сегодня переговоры со столицами по конкретным проектам… по усилению военного присутствия, развития военной инфраструктуры для широкого военного присутствия на территории Украины военных подразделений сил Альянса», — заявила Стефанишина.

Дополнительной информации по этому поводу она прессе не предоставила.

Вице-премьер подчеркнула, что правительство готовит и «обратное» предложение — с тем, чтобы представители Украины работали в НАТО.

«Нынешние возможности заключаются в обучении наших государственных служащих, военнослужащих и работе в структурах НАТО, доступу к более широкому кругу учений, а также участие в выработке стратегических документов НАТО», — подчеркнула представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что на этой же пресс-конференции Стефанишина заявила, что в правительстве Украины определили три главных приоритета «сближения» страны с НАТО на ближайшее время.