Владимир, , 18:39 — REGNUM В городе Муроме (Владимирская область) 23 марта взрывали здание старого элеватора. Как сообщил портал «Муром24», из-за взрыва были повреждены линии электропередачи и теплосети.

Снос заброшенных зданий элеватора в Муроме начался ещё осенью 2020 года. Три направленных взрыва должны были окончательно обрушить строения, не повредив расположенные вокруг дома. Первый из этих взрывов произвели 11 марта, второй — 23 марта в 12:00.

Вопреки расчётам, часть обрушенного здания повредила электросети и тепловую магистраль. Без тепла и горячей воды остались несколько улиц.