Москва, 23 марта, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Законопроект о создании открытой базы данных о качестве и ремонте дорог в России внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Предполагается, что база данных должна будет содержать сведения о ста процентах автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения к количеству дорог, указанному в действующих нормативных правовых документах федерального и регионального уровней, и сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Кроме того, новая система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, создающаяся вместо Единого реестра автодорог, будет содержать широкий круг сведений, в том числе данные о дорожных работах и результатах инструментальной диагностики.

Читайте также: Мишустин поручил оценить перспективы дальневосточной концессии