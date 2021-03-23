Приштина, , 18:58 — REGNUM Посол Германии в Косово Джон Род, посол Великобритании Николас Абботт и посол Италии в Приштине Никола Орландо 22 марта поздравили нового премьер-министра Косово с избранием парламентом.

На своей странице в социальной сети Facebook посол Великобритании выразил готовность к сотрудничеству с новым правительством Косово ради реализации общих приоритетов.

Посол Италии также поздравил Курти с избранием и выразил надежду на укрепление сотрудничества между странами в дальнейшем.

Напомним, 22 марта на внеочередном заседании парламента Косово лидер партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти был избран премьер-министром Косово. В поддержку его кандидатуры проголосовали 67 депутатов из 120.

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