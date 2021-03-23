Мурманск, , 18:34 — REGNUM Тело девочки, погибшей в Хибинах при сходе снежной массы, нашли на глубине 1,5 метра. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Мурманской области после проведения первых следственных действий.

«В настоящее время на месте происшествия следователем и криминалистами Следственного управления произведен осмотр, в ходе которого установлено место и высота схода снежной массы, длина и ширина снежного языка, глубина снежного покрова. Осмотрено тело погибшей. Установлено, что девочка обнаружена на глубине 1,5 метра. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, организаторы похода, в результате которого погиб ребенок, не учли сложность рельефа и состояние снежного покрова в Хибинах.