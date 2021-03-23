Париж, , 18:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 23 марта во время визита в центр вакцинации в Валансьене заявил, что Франция «борется» за заказанные дозы AstraZeneca. Об этом сообщает Ouest-France.

По словам Макрона, чтобы увеличить количество вакцинаций, «первое, что нужно, это иметь дозы, для этого мы боремся за каждую дозу, особенно за AstraZeneca, руководство которой на сегодняшний момент не полностью соблюдает свои обязательства перед нами».

Эммануэль Макрон «Доставка доз, которые нам причитались, не была выполнена, поэтому в ближайшие дни мы будем бороться за то, чтобы попытаться получить их».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта во Франции после вакцинации AstraZeneca умер 24 — летний студент.

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