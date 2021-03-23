Мадрид, , 18:33 — REGNUM Спортивный директор футбольного клуба «Севилья» (Испания) Роман Мончи отреагировал на слухи о том, нападающий «Зенита» (Санкт-Петербург) Сердар Азмун может перейти в испанский клуб. Об этом 23 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным функционера, клуб не ведет переговоров по трансферу иранца.

В этом сезоне Азмун провел 24 матча, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 2022 г, трансферная стоимость — 23 млн евро.