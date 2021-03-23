Москва, , 18:32 — REGNUM Telegram привлёк более миллиарда долларов от продажи облигаций крупным инвесторам по всему миру. Об этом сообщил 23 марта основатель мессенджера Павел Дуров.

«Рад сообщить, что Telegram привлек более одного миллиарда долларов от продажи бондов некоторым из крупнейших инвесторов со всего мира», — написал он в своём канале.

Дуров отметил, что привлечение таких средств позволит Telegram «продолжать глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость», а также поспособствует реализации изложенной им ранее стратегии монетизации сервиса.

Основатель мессенджера добавил, что конечная цель Telegram заключается в том, чтобы «стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия)». «Сегодняшние новости — ещё один шаг к достижению этой цели», — отметил он.

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