Москва, , 18:36 — REGNUM Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) пригласил в своё шоу «Вопрос ребром» певицу Инстасамку. Видео было опубликовано 23 марта на YouTube-канале исполнителя.

Суть проекта заключается в том, что зрители в студии могут задать любой вопрос главному герою выпуска. Видео за несколько часов успело набрать более 180 тыс. просмотров и попасть в тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) — российская рэп-исполнительница и блогер. Она известна благодаря своему эпатажному поведению.

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