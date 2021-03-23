Дамаск, , 18:29 — REGNUM Ракета была выпущена по американской военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передаёт 23 марта Al Mayadeen.

Уточняется, что американский контингент понёс потери. База находится в районе нефтегазового месторождения Коноко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США обвинили российских военных в гибели жителей Идлибской зоны деэскалации.

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