Рим, , 18:29 — REGNUM Transfermarkt обновил данные по трансферной стоимости футболистов. По новым данным, полузащитник клуба «Аталанта» (Италия) Алексей Миранчук за время выступления в Италии потерял в цене около 1 млн евро.

Еще недавно ценник достигал 18 млн евро, но после перехода в «Аталанту» стоимость упала.

Миранчук продолжает входить в топ-5 дорогих российских футболистов. Сейчас он находится в расположении сборной России, которой в марте предстоит сыграть со сборными Мальты, Словении и Словакии.