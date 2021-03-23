Санкт-Петербург, , 18:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге 23 марта состоялось торжественное открытие первого этапа Охтинского тоннельного канализационного коллектора, в который переключили на очистку 4,3 млн кубометров сточных вод, ранее через 19 прямых выпусков попадавших в реку Охта, затем в Неву и Финский залив Балтийского моря. Теперь эти стоки направляются на Северную станцию аэрации, где становятся полностью безопасны для окружающей среды.

Шахта Охтинского коллектора Gov.spb.ru

В ходе церемонии запуска губернатор Александр Беглов отметил, что после завершения строительства Охтинского коллектора уровень очистки сточных вод в Петербурге достигнет рекордных 99,5%. «Это еще один шаг по пути становления нашего города одним из самых чистых в мире и в выполнении рекомендаций Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря», — сказал губернатор.

Строительство первого этапа Охтинского коллектора велось с 2015 года. Было проложено 7,7 км тоннельных коллекторов диаметром от 1,5 до 3,8 метра на глубине до 28 метров. Комплекс включает также 2,6 км канализационных сетей. На реализацию первого этапа из городского бюджета было выделено около 8 млрд рублей.

«В десятилетней перспективе будет решаться вопрос строительства второго и третьего этапов Охтинского тоннельного коллектора. К 2030 году мы планируем обеспечить в Петербурге 100% очистки сточных вод», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль.

Строительство Охтинского канализационного коллектора ведется в три этапа. В рамках второго этапа планируется строительство коллектора от шахты 645/1 до Челябинской улицы. На третьем этапе будет построен канализационный коллектор от новой застройки «Охтинский берег». Объемы и возможность реализации новых этапов будут рассматриваться при очередной корректировке Схемы водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга с учетом анализа перспектив развития жилой и промышленной застройки.

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