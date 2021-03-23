Киев, , 18:21 — REGNUM Власть Зеленского использует манипулятивные методы для проведения социологических исследований, чтобы искусственно завысить свой рейтинг и показать в роли антигероя лидера оппозиции, народного депутата Украины, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» сказала 23 марта политолог Александра Решмедилова.

«Рейтинги можно совершенно по-разному измерять. Этим пользуются не только политики, которые часто являются и потребителями, но и социологи, которые могут совершенно по-разному задать вопрос», — сказала эксперт.

Например, она считает, что ответы на вопрос о доверии к президенту в социологическом исследовании показывают условную статистику, которая не имеет ничего общего с реальными цифрами, в частности, Зеленскому «накрутили» рейтинг доверия в 45%, который его абсолютно устраивает.

Решмедилова подчеркнула, что подобные опросы искусственно создают политиков-антигероев с антирейтингом, каковым сейчас пытаются сделать Виктора Медведчука.

«И власти хорошо. Вот смотрите, какие мы молодцы, а против нас — такие плохие. Надо же понимать, кто с кем сражается», — добавила эксперт.

Вместе с тем, по ее мнению, партийные рейтинги показывают реальные и актуальные на сегодня политические предпочтения избирателей.

«Когда мы видим партийные рейтинги — это замер настроений избирателей на сегодня. Вот эти рейтинги подстегивают некую конкурентную борьбу, заставляют не расслабляться, определенная есть конкуренция», — резюмировала Александра Решмедилова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям, ОПЗЖ (вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) продолжает удерживать лидирующие позиции. При этом многие участники соцопросов заявляли, что после введения санкции против оппозиции в феврале они предпочитают скрывать тот факт, что являются симпатизантами ОПЗЖ.