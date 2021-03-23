Тамбов, , 18:21 — REGNUM В Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу депутата областной думы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Депутат в 2016 фиктивно трудоустроил человека на должность своего помощника, а потом отобрал у него банковскую карту, на которую приходила зарплата, и до марта 2020 года пользовался ей сам.

За это время депутат незаконно получил 696 тыс. 686, 90 рублей. Потерпевшим по уголовному делу признали Тамбовскую областную думу.

Чтобы взыскать с обвиняемого ущерб, причинённый бюджету региона, прокуратура подготовила иск, который после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения вместе с материалами дела также будет направлен в суд для рассмотрения.