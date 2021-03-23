Бишкек, , 18:18 — REGNUM В Киргизии в настоящее время работают 14 лизинговых компаний, которые за 2020 год заключили 560 договоров на общую сумму 1,3 млрд сомов (1 млрд 140 млн рублей), что на 12,6% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

При этом все контракты заключены только на условиях финансового лизинга.

Большинство договоров, а именно на сумму более 500 млн сомов (439 млн рублей), приходится на приобретение сельскохозяйственной техники.

Следует отметить, что доля стоимости контрактов, в которых предметом лизинга выступали здания и инженерные сооружения, сократилась за год с 11,4% до 2,4%.

Вместе с тем доля стоимости лизинговых договоров на транспортные средства в этот период возросла на 1,1%, а на сельхозтехнику — на 2,2%.