Приштина, , 18:19 — REGNUM Утвержденное 22 марта новое правительство Косово характеризуется большим количеством новых имен. Так, пост министра экономики займет Артане Ризванолли, ранее никогда не избиравшаяся депутатом парламента края.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 2007 году Ризновалли поступила в колледж Риинвест в Приштине. Затем Артане закончила бакалавриат на факультете экономики в университете Приштины и поступила на программу магистратуры в Страффордширский университет в Великобритании.

В 2012 году Артане защитила докторскую диссертацию по теме, связанной с взаимосвязью между человеческим капиталом и прямыми иностранными инвестициями в европейских странах с переходными экономиками. В дальнейшем Артане шесть лет проводила исследования в институте Риинвест, а затем начала работать аналитиком в различных косовских и международных организациях. В фокусе ее исследований оказывались занятость, частный сектор, влияние диаспоры на экономику и т.д.

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